Horoskop na tento týden: Bůvoli, řekněte si o víc peněz, Hadi, zvolněte

Už jen týden a kousek, a je tu Štědrý den. Komu budou ve třetím adventním týdnu hvězdy přát, kdo by naopak měl šetřit síly a nic nového nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 16. 12. do 22. 12. 2019 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V polovině prosince se cítíte naprosto skvěle a nehodláte se toho vzdát. Nejvíce se projevujete v pracovní oblasti, která je jako stvořená pro realizování nápadů, kterými nyní hýříte. Odpojte se od negativní energie, protože se tím velice vysilujete, a to zejména ve vztazích. Mezilidské vztahy nejsou vaší doménou, ale i tomu již bude konec. Nesmíte nikomu nutit své myšlenky za každou cenu.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Malinko vás mrzí, že s vámi nechtějí rodinní příslušníci trávit většinu času. Popravdě řečeno, můžete toho využít ve svůj prospěch a dopřát si chvíle jen pro sebe. Určitě vám to prospěje. Na druhou stranu myslíte jen na práci a neznáte slovo odpočinek. Za své výkony si zasloužíte přidáno, a to nejen kvůli tomu, že jsou vánoční svátky. Stůjte si za svým, protože na to máte právo. Nedejte se!

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, první polovina týdne bude nudná až pesimistická, ale v té druhé si najdete cestičku k úspěchu. Velkým zklamáním je ovšem profesní oblast, protože vám nadřízený nedůvěřuje a hází klacky pod nohy. Pozor na kolegy, kteří jsou plni přetvářky. Zůstaňte ve střehu a s ničím se jim nesvěřujte. Mohlo by se to obrátit klidně proti vám, a na to se spolehněte. V lásce si spravíte o víkendu chuť.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V tomto měsíci bude trefou do černého zejména pracovní oblast, ve které získáte mnohá prvenství. Dokonce je možné, že vyrazíte na služební cestu a budete se vzdělávat v jazykových dovednostech. To vás velice baví a motivuje. Jen se příliš nesvěřujte kolegům, kteří jsou závistiví. Určitě ne všichni, ale vy to prostě neodhadnete. Vykročte vstříc novým zkušenostem. Půjdete jistě na rande.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Je naprosto jasné, že se vám nepovede všechno podle představ, ale s dramatickými scénáři rozhodně nepočítejte. Díky optimistickému přístupu a odhodlání jste se v práci dostali do centra dění. Během týdne se vám podaří doslova mistrovský kousek a zapůsobíte na šéfa. Na to jste právě čekali! Pravděpodobně z toho bude nějaká finanční odměna. To by se vám před Vánoci opravdu báječně šiklo!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, práce je pro vás alfou i omegou, a proto jí věnujete nejvíce času. Určitě se vám podaří získat i sladké ovoce, ale to se musíte přestat kvůli všemu stresovat. Začínáte být puntičkáři a upozorňujete na to i své kolegy, což jim nepůjde zrovna pod nos. Buďte přísní klidně na sebe, ale druhé nechte pokračovat jejich tempem. Kupte si něco super pro radost a odreagujte se. Však to nutně potřebujete.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Pomyslná půlka měsíce běží jako splašený kůň. Nejvíce vám to utíká v zaměstnání. Makáte na plný plyn a nechcete se nad ničím pozastavovat. Dalo by se říci, že děláte povinnosti také za kolegy. Nadřízený si vás považuje a vy očekáváte nějakou finanční odměnu. V každém případě by vyřešila vaše aktuální nedostatky na bankovním účtu. Dejte si přestávku s nakupováním luxusní kosmetiky a oblečení.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Do dalšího prosincového týdne jste vykročili správným směrem, a proto jste usměvaví a snaživí. Zejména vaše pracovní úspěchy jsou pro vás hnacím motorem a motivací. Jen si dávejte pozor na způsoby svého mluvení se šéfem. Pokud o něco žádáte, tak s ním komunikujte jako profesionálové. Nic není nemožné, stačí se kapánek snažit. V lásce přijdou nepříjemnosti, tak jim s otevřenou náručí předejděte!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Jindy jste jako hravé opičky, ale nyní s vámi není kloudná řeč a jste myšlenkami někde jinde. Je třeba najít optimismus, který potřebujete k dosažení svých cílů. Zejména v pracovní oblasti se zbavte až přihlouplých nápadů, které pak prezentujete šéfovi. Není divu, že nad nimi kroutí hlavou. Zapojte svou fantazii, ale rovněž zdravý rozum. V této kombinaci nelze šlápnout vedle. Budujte si teplo domova!

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Jen těžko si uvědomíte, že jste úspěšní a vynalézaví. Ano, takoví momentálně jste, a navíc ke všemu skromní. I přesto se vám daří skloubit nadstandardní pracovní tempo a pomoc bližním. Nezapomenete ani na nějakou charitativní akci. Pokud jste potkali v minulých dnech osudovou lásku, tak si ji hýčkejte. Pakliže jste sami, potěšte se hezkým a luxusním dárkem. Určitě se vám zvedne nálada v rodinném kruhu.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) S trvalým partnerem jste tak trochu na válečné stezce a snažíte se z toho nějak dostat. Bohužel ani po ukončení výměn názorů se neshodnete. Během víkendu to musíte rozseknout. Vždyť budou Vánoce. Nezabývejte se věcmi, které se nedají nahradit, nemá to cenu. Myslete radši na řešení své nemilé finanční situace, protože se vám to začíná vymykat z rukou. Od pátku narazíte na nejrozumnější řešení.