Horoskop na tento týden: Buvoli si brousí zuby na povýšení, Zajíci pláčou

Jak se nám povede v posledním dubnovém týdnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 24. do 30. dubna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Poslední dubnový týden se ponese v duchu podezírání a divné nálady. Hned v pondělí nebudete mít energii na dosažení skvělých profesních výsledků. Nemějte však obavy, protože negativity se zbavíte. To si však musíte vyhnat z hlavy lživé myšlenky o tom, že na vás kolegové donášejí. Zaměřte se na očistu těla i mysli. Naordinujte si pohodový režim a nepřepínejte se. Více naslouchejte lidem kolem sebe.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, v dubnovém období se vám neskutečně daří. Jste spokojení na poli práce i lásky. Tento týden si můžete brousit zuby na povýšení či zvýšení platu. I když se rychleji unavíte, nenecháte nic náhodě. Dáváte si záležet na tom, jak postupovat. Věřte, že budete mít velkou konkurenci, ale i s tím si nakonec poradíte. Jen dbejte na profesionální komunikaci s kolegy, protože vám mnozí závidí úspěch.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Ve finále měsíce se vám podaří dokončit veškeré profesní úkoly a zviditelníte se. Nadřízený ocení vaši snahu, píli a schopnosti. Na vše se soustřeďte hned zkraje týdne, to budete mít největší šance na úspěch. Klíčem k němu je profesionální přístup. Spolupráce s kolegy půjde jako po másle, což šéf uvítá. Zamyslete se nad tím, proč kamarádi nemají v lásce vaši novou známost, dojdete k zajímavému zjištění.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V dubnu bojujete s náladami, ale nejhorší to bude tento týden. V novém vztahu přestáváte být spokojení a dáváte to patřičně najevo. Jenomže to se vám nevyplatí. Pokud si myslíte, že vám musí protějšek vyjít ve všem vstříc, tak jste na omylu. Začněte se k němu chovat slušně, jinak na to doplatíte. Usmíření nepůjde tak hladce a vám zbydou oči pro pláč. Nekazte si slibně vypadající vztah.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Nemá cenu zabývat se malichernostmi a křivdami z minulosti. Soustředně se výhradně na to, co se děje nyní. Je báječné, že umíte vzít za práci. Nadřízený bude z vašich výkonů nadšený, protože to s vámi nevypadalo moc dobře. Závěr dubna přesto bude profesně úspěšný, což vám zvedne náladu. Dokonce se spřátelíte s jedním kolegou, od něhož přijmete nezištnou pomoc. Neházejte všechny do jednoho pytle.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Do posledního dubnového období vejdete pravou nohou. Až doposud jste to neměli s plněním povinností jednoduché a nadřízenému se stále něco nelíbilo. Nyní se můžete radovat z nárůstu energie i bystrosti. Dalo by se říci, že vás kolegové berou jako nekorunovaného vedoucího a chodí si k vám pro radu. Je skvělé, že se nedržíte jen zajetých pravidel a nebojíte se ani zariskovat, to nadřízený ocení.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Během celého dubna jste bojovali s profesním nezdarem. Hned od pondělí si tedy dávejte pozor na emoční výkyvy související s prací. Na první pohled je vidět, že vám nové úkoly nesedí, nicméně to šéfa nezajímá. Zapomeňte na hádky a dohady, stejně by k ničemu nebyly. Na vaší straně stojí kolegové a ve všem vás podpoří. Díky tomu všechno překonáte a bude vám úplně jedno, co si o vás nadřízený myslí.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nový pracovní týden vám přinese uspokojení a zadostiučinění. Věřte, že se vám bude opravdu dařit a získáte si respekt nadřízeného i kolegů. Krasojízda úspěchu bude úspěšná a inspiruje vás k nevšedním plánům. Od věci není osvojit si druh relaxačního sportu, díky němuž budete aktivní. Nemluvě o tom, že se naladíte na zdravý životní styl. Potřebujete koníčka, který je spojen s pohybem. Čtení knih už vás nebaví.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Pracovní povinnosti vám jdou směle od ruky, konečně je pokořeno smolné období. Nadřízenému se líbí, jak k práci přistupujete a vidí, že vám nejsou výkony lhostejné. Nyní je vám profesně přáno, proto se na tuto stránku zaměřte. V průběhu prodlouženého víkendu se soustřeďte na své děti a zjistěte, co je právě baví. Rovněž navštivte starší příbuzné a promluvte s nimi, jak se jim daří. Uděláte správnou věc.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Patříte ke znamením, která prahnou po profesním úspěchu a finančnímu zabezpečení. Pokud se jedná o profesní aktivity, tam budete nepřemožitelní a ve všem vyniknete. Horší to bude s peněžními prostředky. Udělali jste pár špatných rozhodnutí a dostanete se do svízelné situace. Od věci není se poradit s člověkem, který vám vytrhne trn z paty. Pomocnou ruku vám nabídne někdo z příbuzných, tak si toho važte.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Během dubna se vám zase tak moc nedařilo a museli jste snášet nepříjemné připomínky šéfa. Jenomže to se na konci měsíce změní a budete v kondici. Sice nepůjde o převratnou změnu, ale nadřízený ji ihned ocení. Na první pohled jde vidět, že vám není práce lhostejná a jste pozitivně naladění. Do toho skvěle spolupracujete s kolegy a na pracovišti vytváříte pohodovou atmosféru. Dostanete za to malou odměnu.