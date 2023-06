Horoskop na tento týden: Buvoly čekají změny, Zajíci podají pomocnou ruku

Jak se nám povede na přelomu června a července? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 26. června do 2. července 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Ani v tomto pracovním týdnu vám nebude scházet vysoké nasazení a skvělé nápady. Nadřízený je z vašich výkonů jako u vytržení a vy se tetelíte blahem. K práci přistupujete zodpovědně a není to jen hra. S kolegy si báječně rozumíte a nebojíte se s nimi komunikovat ani o intimnějších věcech. Jen mějte na paměti, že se jim nemusíte svěřovat se vším. Doma se pusťte do větší změny, budete rychle hotovi.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Přelom června a července přinese velké změny, ale nebojte. I když to nebude zkraje příjemné, dovedou vás na správnou cestu. Po pravdě řečeno jste poslední dobou urýpaní, nespokojení a vše si chcete dělat po svém. To se nelíbí šéfovi ani spolupracovníkům, kteří se s vámi nechtějí na ničem podílet. V polovině týdne dojde k uvolnění, díky němuž ze sebe dostanete zlost a zbavíte se všech předsudků.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Zkraje pracovního týdne budete spíš mimo. Povinnosti vám nepůjdou od ruky, budete spíš zmatkovat. Pro všechny případy se nad to povzneste, protože jinak to nezvládnete. Jakmile se začnete soustředit, podaří se vám věci dotáhnout do konce. Nenechte nic náhodě a neposlouchejte pomlouvačné kolegy. Pokud byste klepům uvěřili, hodně byste se trápili a zkazili si jinak dobrou náladu. Myslete jen na své blaho.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, červnové pracovní období bylo nadstandardně úspěšné. Pokud se udržíte ve fyzické a mentální kondici, ještě si hodně polepšíte. Nadřízený do vás vkládá obrovské naděje. V kolektivu jste také velmi oblíbení, protože jste vnímaví a empatičtí. Ani problémy kolegů vám nejsou lhostejné a vždy jim podáte pomocnou ruku. Mějte úsměv na tváři a už nepřemýšlejte nad negativními věcmi.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Na začátku týdne budete mírně podráždění a nespokojení s děním v rodinném kruhu. Dávejte si ale velký pozor, ať svou zlobu nepřenesete do práce. Byla by to velká škoda, protože teď se vám skutečně daří. Nadřízený je s vámi ve všech směrech spokojený, jste totiž kreativní a v kolektivu oblíbení. Momentálně byste neměli do ničeho investovat ani se nenechat přemluvit k nákupu předraženého produktu.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Minulý týden jste byli zpomalení a potřebovali jste více odpočinku. Na únavu a vyčerpání můžete zapomenout. Je nejvyšší čas vrhnout se do tvrdé práce. Na druhou stranu to určitě nepřehánějte a mějte rozum. Nepřepínejte se kvůli zbytečnostem a zachovejte si nadhled. Díky pravidelnému přísunu odpočinku budete čilí a udržíte si úsměv na tváři. Opadne z vás stres a přestanete řešit malichernosti.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Chtěli byste se profesně zviditelnit, což se vám také podaří. Nadřízenému se líbí, jak k plnění úkolů přistupujete, protože nevidíte v ničem problém. S kolegy si dobře rozumíte, ale přesto si na ně dávejte pozor. Mohli by vás využívat, neumíte říci ne. Navíc se jim svěřujete i se soukromými věcmi, to také nedělejte. Proveďte revizi bankovního konta, ať do nového měsíce vstoupíte s čistým štítem.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Během června jste byli dost podráždění a věci nešly podle vašich představ. Zbytečně jste se kvůli tomu vztekali a kazili si reputaci u šéfa. Na první pohled je vidět, že jste přepracovaní a potřebujete si odpočinout. Neřešte už tedy profesní hlouposti a soustřeďte se na detaily. Když se uvolníte a přestanete se bičovat k nadstandardním výsledkům, bude to přínosné. Vsaďte na profesionální komunikaci s kolegy.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Jste akční a vše se vám daří splnit do posledního puntíku. Nejlepší na tom je, že nepotřebujete pomoc od kolegů. Vše zvládnete sami a nebudete se u ničeho dlouho pozastavovat. Vaše profesní vize jsou jasné. Chcete uspět za každou cenu, proto si nenecháte ujít ani jedinou šanci. Počítejte s tím, že se vám podaří najít východisko z finančního problému, který vás již delší dobu trápí. Dejte se do toho.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, v průběhu přelomového týdne budete spokojení. Není divu, když jste plní energie a v práci jste jedničky. Jediné, co vám v životě schází, je láska. Nebojte a vyčkejte do dalšího měsíce. Doba kolem úplňku je jako stvořená pro seznámení se s někým dokonalým. Mezitím o sebe pečujte, kupte si něco na sebe nebo si zajděte na masáž. Vše si zasloužíte, protože jste makali poctivě a bez ustání.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Nemá cenu se zabývat věcmi, které stejně nedokážete vyřešit. Pokud byste podlehli špatné náladě, nedopadlo by to dobře. Až do konce pracovního týdne budete nad věcí a úspěšní, ale později se to může pokazit. Už nějakou dobu řešíte problémy v trvalém vztahu a hodně vás to trápí. Místo nářku a stěžování si vyrazte na víkend mimo domov. S kamarády vám bude báječně a skvěle se uvolníte. Na nic nečekejte.