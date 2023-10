Horoskop na tento týden: Buvoly naštve šéf, Kohouti se zapotí, Krysy budou nad věcí

Nač se v tomto týdnu můžeme těšit podle čínského horoskopu? Komu se bude dařit v práci, kdo pohoří a kdo bude mít úspěchy spíše na poli milostném? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 23. do 29. října 2023.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V tomto pracovním týdnu budete nad věcí a přestanete se zabývat hloupostmi. Také se vám podaří upoutat šéfovu pozornost nápadem, který má hlavu a patu. S kolegy se vám pracuje báječně a rozhodně se s nimi nesrovnáváte. Ohledně peněz můžete mít trochu chaos. Nicméně byste se měli z nepříjemné situace poučit a příště se vyhnout rizikům v investování a nakupování nepotřebných věcí. Určitě to pochopíte.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, aktuálně odmítáte plnit příkazy nadřízeného a děláte si všechno po svém. Jste naštvaní, že vám nedal šanci prosadit se a do svých plánů zahrnul kolegu. Nedívejte se na to černě a zapracujte na sobě. Šéf měl k tomuto rozhodnutí nějaký důvod. Místo toho abyste se vztekali, buďte nad věcí. Dávejte si pozor na plnění pracovních povinností, protože máte tendence to odbývat. Vše dokončete.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Pracovní povinnosti vám jdou od ruky, nicméně byste se měli hlídat. Do konce měsíce nepředkládejte šéfovi nové návrhy a nechte si je pro sebe. Snažte se udržet si chladnou hlavu a pevnou půdu pod nohama. Ke konci týdne budete unavení a začnete mít problémy s dokončením povinností. Dbejte na to, abyste vše zvládli a nezůstaly po vás resty. Chybička se totiž vloudí a něco nečekaného vás zpomalí.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Vaše profesní nasazení je úžasné, protože jste se přestali zabývat nepodstatnými věcmi a nesrovnáváte se s kolegy. Pokud si zachováte chladnou hlavu, vyhnete se stresu. Zlepšení komunikace s kolegy je alfou a omegou spokojenosti, proto se na ni zaměřte. V partnerství se situace vytříbí, začnete se totiž zajímat o partnerova přání. Buďte empatičtí, vstřícní a nebraňte se změnám všeho druhu. Prospějí vám.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Nový pracovní týden vám přinese více nepříjemností, protože budete o poznání unavenější. Není divu, když jste během měsíce jeli na plný plyn. Nejlepší by bylo vzít si dovolenou na regeneraci. Nadřízený vám pravděpodobně vyhoví, neodvádíte totiž adekvátní výkony. Pokud byste zůstali v práci, dost byste chybovali a možná by došlo i na hádky s kolegy. Dobře si promyslete, jak budete v tomto období postupovat.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, pracovní závazky plníte s přehledem a je vidět, že se fakt snažíte. Navíc teď máte opravdu smysl pro detail a v ničem nevidíte problém. Pro své kolegy jste velkou inspirací a chodí si k vám pro rady. Rozhodně je neodmítejte, protože se vám podaří upevnit vztahy na pracovišti. Nadřízeného potěšíte organizačními schopnostmi, a upevníte tak svoje místo na výsluní. Ani náhodou nepolevujte.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Hned zkraje pracovního týdne si promyslete, jak budete profesně postupovat. Sice se velmi snažíte, ale ne všechny nápady budou slibné. Pokud si nebudete něčím na sto procent jistí, nepouštějte se do toho, jinak to půjde jen ztuha. Naslouchejte také kolegům, protože vám dobře poradí a odvedou vás od problémů. Určitě se zaměřte na řešení úředních nesrovnalostí, dotáhnete je do zdárného konce.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Zapůsobit na atraktivního nápadníka nebude náročné, protože vám padne k nohám sám. A vy po nějaké době získáte dojem, že jste narazili na člověka, který je upřímný. Máte pravdu. S tímto partnerem se nemusíte ničeho bát, určitě vás neodmítne. Také se věnujte nejmenším členům rodiny, protože jste samá práce a děti jsou na druhé koleji, čehož byste později mohli litovat. Vyčleňte si pro ně celý víkend.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Během října jste projevili skutečný zájem o práci a nadřízený se na vás může plně spolehnout. Nepokazte si dosavadní úspěšnou krasojízdu zvláštním chováním vůči kolegům. Místo divných poznámek a legrácek spolupracujte a bavte se normálně. Nikdo není zvědavý na připomínky, které jsou nevhodné. S trvalým partnerem naplánujte romantický víkend a užívejte si společně strávené chvíle. Sblížíte se.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, čekají vás náročné pracovní povinnosti a dost se přitom zapotíte. Naštěstí jste v dobré kondici a vyniknete. Šéfovi se zalíbí váš přístup i nápaditost. Teď stojíte nohama pevně na zemi a moc dobře víte kudy dál. Do konce měsíce si vyřiďte úřední věci a zkontrolujte bankovní platby. Aktuálně je vám přáno a mohli byste vyřešit problémy, které vás poslední dobou sužují. Oddechnete si.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Konečně jste si uvědomili, že se musíte chovat k nové známosti slušněji a vstřícněji. Neberte si její připomínky moc k srdci, jinak se z toho zblázníte. Ani jeden nejste dokonalí a musíte se tolerovat, jiná cesta neexistuje. V trvalém vztahu zapracujte na komunikaci a sledujte protějškovy potřeby. Když spolu budete trávit více času a najdete si společné zájmy, sblížíte se a budete o něco šťastnější.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Vcházíte do skvělého pracovního týdne a všechna pozitiva byste měli na sto procent využít. Ať vás ani nenapadne polevit nebo se litovat, na to vůbec nebude čas. Náročný šéf je s vámi spokojený, protože přicházíte s vtipnými nápady, které se dají snadno realizovat. Patříte-li k žadatelům o nové zaměstnání, usměje se na vás štěstí a s nadřízeným si padnete do noty. Hned v pondělí rozešlete životopisy.