Horoskop na tento týden: Co pro vás připravily hvězdy?

Jak se vám bude dařit v půlce října? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 18. do 24. října 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Zkraje pracovního týdne si uvědomíte svoje chyby a přestanete kolem sebe prskat. Musíte uznat, že jste se chovali jako nekorunovaní šéfové a nikdo z kolegů o to nestál. Zklidnění vám pomůže vyrovnat se s mnoha nástrahami, ale dejte si pozor na sílu středečního úplňku. Život se vám může obrátit vzhůru nohama a ani nevíte jak. V tomto období se opatrujte, protože vám hrozí komplikace spojené s hlavou. Máte strach ze stárnutí? Pak mrkněte na toto video. Dagmar Pecková vás nakopne svou energií:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, předposlední říjnový týden se ponese v duchu vyčerpání a únavy. I když je vám přán dostatek energie, jste nespokojení a stresové situace řešíte večerním přejídáním. Nezdravá strava se na vás bez pochyby podepíše a nakonec se budete divit. Moc dobře víte, jak to máte s hubnutím. Buď se v jídle omezte, anebo se naopak hýbejte. Vitality máte dost, díky ní nechuť k pohybu přemůžete. 10 fascinujících zajímavostí o znamení Raka, které vás možná překvapí! Raci jsou vodní znamení spojené s Měsícem. Lidé, kteří se v něm…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vaše znamení je bystré, vnímavé a inteligentní. Jedinou nevýhodou jsou výkyvy nálad, proto se jim ubraňte především v první polovině pracovního týdne. Mohli byste propadnout nekalým praktikám, které by vám zkazily reputaci. Byla by to velká škoda, protože jste profesně úspěšní a nebojíte se vstoupit do světa vyšší moci. Jen pamatujte, že se k tomu dopídíte jen poctivou prací, s níž nejdál dojdete. 6 znamení zvěrokruhu, která dokáží číst energii a auru druhých. Patříte mezi ně? Dokážete vnímat druhé? Umíte číst jejich auru a energii? Možná…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Od přírody jste empatičtí a citliví, což vám bude momentálně na škodu. Procházíte totiž časovým úsekem, který je náročnější a výkyvy nálad do konceptu nezapadají. Jste psychicky unavení a podléháte stresu. Není divu, když se nedaří v práci a se spolupracovníky si nerozumíte. Milí Zajíci, neoddávejte se svým emocím a nalaďte se na pozitivní vlnu. Poté budete opět hýřit štěstím a spokojeností. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Váš život je plný radosti a zábavy. Když nebavíte své kolegy v práci, rozesmějete věrné kamarády a rodinné příslušníky. Na pracovišti patříte k nejlepším pracovníkům, a pokud jste zatím nepovýšili, čeká vás to velmi brzy. V případě, že vám nebyl zvýšen plat, dočkáte se toho také během tohoto týdne. Říjnové dny jsou opravdu pestré, dokonce narazíte na protějška, který vám ihned padne do noty a zamilujete se. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, jakmile se přehoupne říjen do své druhé poloviny, budete méně odolní a setkáte se s nepříjemnostmi. To však neznamená, že se nedopídíte k jistým úspěchům a chytrým zjištěním. Už v pátek si nadřízený uvědomí, že o vás nechce přijít, protože jste profesně zdatní a bijete se za své místo na výsluní. Vyhraďte si pro sebe více času a nechte si všechno projít hlavou. Jen tak budete spokojení. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V tomto úplňkovém týdnu se může stát úplně cokoliv. Buď se dostanete rychle nahoru, anebo také naopak dolů. Každý krok byste si měli pořádně rozmyslet, protože jen tak se vyhnete nemalým problémům. Není radno si zahrávat s osudem! Na pracovišti získáte prestiž jen v tom případě, že budete komunikovat s kolegy a rovněž s nadřízeným. Naučte se týmové práci, ta vás totiž momentálně příliš neoslovuje. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Tento týden vám dojde trpělivost a rozhodnete se radikálně jednat. V práci vás stále z něčeho obviňují a to je velmi nepříjemné. Ani slovo není pravda a vy na sobě nenecháte dříví štípat. Nejdříve budou všichni vyděšení, že se umíte bránit, ale nakonec to dopadne ve váš prospěch. Kolegové i nadřízený budou rozhození a uznají svou chybu. Jenže vy nepatříte ke znamením, která by snadno odpouštěla. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Na prahu nového pracovního týdne hýříte dobrou náladou a všechno se vám daří. Na pracovišti jste velmi oblíbení, protože kolem rozdáváte dobrou náladu. Bude to tím, že jste optimisté a nechcete si připouštět nic špatného. Většinu povinností zvládáte před termínem a to je pro šéfa podstatné. Nikdo ze spolupracovníků by se nedivil, kdybyste dostali přidáno anebo vás nadřízený povýšil. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Z profesního hlediska si polepšíte, což je pro vás ta nejlepší zpráva. Potřebujete cítit pevnou půdu pod nohama, a jak ji nemáte, je zle. Během týdne pracujte na zpevnění sebevědomí, protože si do budoucna moc nevěříte. Bez pochyby se situace zlepší, ale nebude to ze dne na den. Jakmile si začnete věřit a dobíjet své vnitřní baterky, dokážete i nemožné. Nadřízený si uvědomí, že by přišel o super pracovníka. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, procházíte překrásným obdobím. Ať už sáhnete na cokoliv, tak se vám to prostě podaří. Není divu, že nebudete ochuzeni o odměny, které jsou pro vás alfou omegou. Nepatříte totiž k lidem, kteří by chodili do práce pro zábavu. Je pravdou, že teď vás povinnosti naplňují a už si ani nepamatujete, kdy tomu tak bylo naposledy. Nadbytek energie byste měli využít naplno a u šéfa získat body navíc. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…