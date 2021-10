Horoskop na tento týden: Co vám tento týden pomůže, abyste byli úspěšní?

Jak se vám bude dařit v půlce října? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 11. do 17. října 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) V práci zažíváte velká zklamaní a dost vás to rozčiluje. Šéf vám stále něco vytýká, na což nejste zvyklí, takže budete podráždění a pro ostré slovo nepůjdete daleko. Klíčem k překlenutí složitého období je klid. Také kolegům byste měli přestat kázat a vcítit se do jejich představ. Jakmile protistranu pochopíte, hodně se vám uleví. Nalezení kompromisu vás mile překvapí a o víkendu už budete v pohodě. Máte strach ze stárnutí? Pak mrkněte na toto video. Dagmar Pecková vás nakopne svou energií:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Na prahu nového týdne jste aktivní a máte dostatek energie. To je velmi dobře, protože vás čekají povinnosti a psychicky náročné situace. Na pracovišti to docela vře. Nadřízený je k vám nespravedlivý, proto jste dost nespokojení a rozladění. Stále vám hrozí snížením platu a podobnými věcmi, ale vy jste přesvědčeni, že k tomu nemá důvod. Rozhodně se s ním nepouštějte do křížku, nezvítězili byste. 10 fascinujících zajímavostí o znamení Raka, které vás možná překvapí! Raci jsou vodní znamení spojené s Měsícem. Lidé, kteří se v něm…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Teplé počasí je sice v nenávratnu, ale vy si udržujete sluníčko ve své mysli. Právě proto se vám profesně daří a na pracovišti jste všude, kde je vás potřeba. Nadřízený je nadšený a svěřuje vám náročné, ale velmi inspirující úkoly. Pokud hledáte práci, rozešlete tento týden životopisy a těšte se na příjemnou rychlou odezvu. Milí Tygři, nesmíte zmeškat příležitost, která se nebude jen tak opakovat. 6 znamení zvěrokruhu, která dokáží číst energii a auru druhých. Patříte mezi ně? Dokážete vnímat druhé? Umíte číst jejich auru a energii? Možná…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Hned v pondělí ráno zjistíte, že nejste na pracovní povinnosti připravení. Opravdu se necítíte ve své kůži a potřebujete více odpočinku. Do středy to jakž takž zvládnete, ale druhá polovina pracovního týdne bude náročná. Je docela možné, že se chytnete s šéfem, který nemá pro vaši indispozici pochopení. Ani kolegové se k vám nechovají vřele a dělají vám samé naschvály. Nemáte sílu cokoliv řešit. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, říjnové období vám hraje do karet a vy se v něm cítíte naprosto skvěle. Pracovní povinnosti zvládáte levou zadní a v ničem nevidíte velký problém. Není divu, že si vás nadřízený považuje a kolegové k vám vzhlížejí. Pokud jim občas pomůžete, v případných budoucích nesnázích zas oni pomohou vám. Jen si dávejte pozor na jednoho spolupracovníka, který vaší laskavosti a vstřícnosti zneužívá. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Pracovní nasazení vás malinko vyčerpává a máte strach, co se stane. Jste totiž puntičkáři, kteří jsou stále nad věcí a pyšní se logickým úsudkem. Jenže nedávné profesní pochybení vás nutí k sebekontrole, což je pro vás dost náročné. V závěru pracovního týdne si však uvědomíte, že se zbytečně stresujete a vůbec vám to neprospívá. Milí Hadi, ponořte se do klidu a relaxujte v duchu rodinné pohody. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vaše nekonfliktní povaha vás vede k úspěchu i osobní spokojenosti. Na začátku měsíce jste měli problémy se soustředěním a rovnováhou, ale nyní zůstáváte nad věcí. V kolektivu jste oblíbení, protože hned každému pomůžete a pro kolegy jste velkou inspirací. Pomalými krůčky se blížíte k povýšení a jednoznačně také k finančnímu přilepšení. Pokud vás přepadne únava, tak ji přemůžete kvalitním spánkem. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Procházíte zajímavou životní etapou. Z profesního hlediska jste nespokojení, protože se do vás naváží šéf i kolegové, a nejraději byste se sbalili a šli z práce okamžitě domů. Koncem týdne ale řeknete dost a se spolupracovníky ani nadřízeným nekomunikujete. Těm pomalu začne docházet, že vám ublížili a překročili míru. Jenže vy patříte k jedincům, kteří jsou féroví, a rovněž neradi odpouštíte. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V tomto pracovním týdnu musíte být v pozoru a nedělat závažná rozhodnutí. Většina věcí bude vypadat dobře, ale nakonec se vyjeví jinak. Zůstaňte nad věcí a nenechte se strhnout emocemi. Klidnější éra bude probíhat v práci, tam se ujistíte o svých schopnostech. Když vám hned něco nepůjde, dostanete se z toho hravě. To vše díky svému optimistickému přístupu a nadhledu nad aktuální situací. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, pracovní nasazení je sice fajn, ale koncem týdne vám začnou docházet vnitřní síly. Neberte v potaz jen to, co se děje teď, ale zaměřte se na budoucnost. Je to pro vás velmi složitá otázka, ale musíte si ji položit. Je nejvyšší čas se rozhodnout, co od života očekáváte a jakým směrem se dáte. Neplatí to pouze pro profesní stánku, ale je nutné se zaměřit na vlastní potřeby a lásku. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Patříte k lidem, kteří se s životem příliš nemazlí a chtějí od něj doslova všechno. Pokud kolem sebe chcete rozdávat svou fantazii, tak se nelekněte toho, co vás čeká. Máte před sebou báječné vyhlídky a nadřízený na vás pěje jen samou chválu. Jenže vám je to málo a požadujete více. Pokud žijete v manželství, začnou vám medové dny, které jsou pro váš vztah nezvyklé. Uvědomte si, že jste šťastní. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…