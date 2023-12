Konec roku podle horoskopu: Jak strávit silvestra podle vašeho znamení?

Co vás čeká poslední týden v roce 2023? Podívejte se na svou předpověď na týden od 25. do 31. prosince 2023 podle čínského horoskopu.



Část 1 / 12



Krysa (ročníky 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Nový týden bude pohodový a začnete si užívat vánoční čas. Po pravdě řečeno jste byli ze všeho nervózní, ale už je to pryč. Teď je jen na vás, jak s volným časem naložíte. Určitě nebudete sedět celé dny doma a vymyslíte program, který se zalíbí celé rodině. Jste aktivní znamení a je naprosto jasné, že budete sportovat a ležení na gauči nepotrvá dlouho. Rovněž omezíte konzumaci alkoholu, což vám prospěje.

Pokračování 2 / 12 Buvol (ročníky 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Před Vánoci jste byli nervózní a naváželi se do partnera. Naštěstí jste mu přestali vyčítat věci, které byly nepravdivé a byly to jen výplody vaší fantazie. Včas jste si uvědomili, že nemá smysl kazit si nejkrásnější svátky roku malichernostmi. V rodinném kruhu se postaráte o to, aby měli blízcí vše, nač si vzpomenou. Udělejte si však více času na sebe, jinak se vyčerpáte a dolehne na vás negativní nálada.

Pokračování 3 / 12 Tygr (ročníky 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, již delší dobu jste psychicky nevyrovnaní a podléháte splínu. Tento trend bude mít neblahý dopad na rodinné vztahy a také pracovní či finanční oblast. Hned v pondělí ráno vstaňte pravou nohou a přestaňte se ubíjet svými divnými představami. Uvolněte se a nechte věci plynout jejich tempem. Pozorujte potřeby druhých a nemyslete jen na svoje blaho. Blízcí vám moc dobře poradí a povzbudí vás.

Pokračování 4 / 12 Zajíc (ročníky 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V minulém týdnu jste byli vyčerpaní a trpěli jste divnou náladou. Jen díky odhodlání a píli se vám podařilo dokončit nutné pracovní povinnosti, a proto jste prožili vánoční období v příjemné atmosféře. Teď byste měli spíš relaxovat a nezabývat se náročnými aktivitami. Nikdo vám nezakazuje zimní radovánky a pobyt v přírodě, jen na sebe buďte opatrní a mějte oči otevřené. Vyhnete se bolestnému úrazu.

Pokračování 5 / 12 Drak (ročníky 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Letošní vánoční svátky jsou přesně podle vašich představ. Na svátečním stole je dostatek dobrého jídla i pití, také jste se zavděčili dárky pod stromečkem. Od věci není zaměřit se na řešení finančních záležitostí, které jste dlouho odkládali. Do konce roku je hravě vyřešíte a budete mít klid. Díky tomu se dokonale uvolníte a budete na sebe pyšní. Chystáte-li se do práce, věřte, že se před nadřízeným blýsknete.

Pokračování 6 / 12 Had (ročníky 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Máte za sebou perné pracovní období a jde vidět, že si potřebujete odpočinout. Nebuďte ve stresu, jinak se vám nepodaří dotáhnout povinnosti do zdárného konce. Přestaňte být přehnaně puntičkářští, protože nemáte dostatek energie. Zpomalte. Odpočiňte si od uklízení a nestůjte jen u plotny. Místo toho se věnujte dětem, sledujte pohádky v televizi, navštivte příbuzné a také si vyjděte na zdravotní procházku.

Pokračování 7 / 12 Kůň (ročníky 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Ještě minulý týden jste byli jako na trní a do ničeho se vám nechtělo, ale teď je to jiná písnička. Konečně jste si uvědomili, že jsou vánoční svátky především o tom strávit co nejvíce času s rodinou. Ruku na srdce. Většinu volných chvil jste trávili s kamarády nebo jste prostě pracovali. Tento týden máte jedinečnou možnost napravit všechno, co se vám nepodařilo. Zaměřte se zejména na děti a partnera.

Pokračování 8 / 12 Koza (ročníky 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, vstupujete do pohodového týdne, v němž byste měli myslet především na rodinu. Dalo by se říci, že jste pracovali až do Vánoc, tudíž zůstala spousta povinností na partnerovi. Nyní zpomalte a užívejte si sváteční chvíle s rodinou. Navštivte starší příbuzné a veselte se s nimi. Nemá cenu se přepínat a vymýšlet bůhvíjaké aktivity. Aktuálně vám postačí společně strávený čas s lidmi, které milujete.

Pokračování 9 / 12 Opice (ročníky 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Procházíte psychicky náročnějším obdobím a vánoční svátky vás hodně skličují. Po pravdě řečeno je toho na vás moc a bojíte se komunikace s blízkými. Opravdu nejste ve svojí kůži a máte obavy, abyste příbuzenstvo neurazili. Pokud jste zažili nedávno zklamaní v lásce, tak nemáte náladu na milostné románky. Nejlepší bude zaměřit se na smysluplnou relaxaci a přestat hledat ve všem jen to negativní.

Pokračování 10 / 12 Kohout (ročníky 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Vánoční svátky proběhly v tom nejlepším duchu a jste šťastní. Vaše znamení musí mít všechno dokonalé a většinou se držíte tradic. Letošní rok byl malinko jiný a ani v následujícím týdnu tomu nebude jinak. Příbuzné překvapíte inovacemi a nápaditostí. Rovněž v práci se vám bude dařit, a proto se věnujete i profesním úvahám. Budete překvapeni, co všechno se do konce roku semele. A to v pozitivním slova smyslu.

Pokračování 11 / 12 Pes (ročníky 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V rodinném kruhu panuje příjemná atmosféra a jste spokojení. Patříte-li do řad svobodných, vyhnete se konfliktu s partnerem. Po pravdě řečeno jste ze všech vánočních příprav unavení a také se vám doma střídají návštěvy. Hvězdy vám radí omezit konzumaci alkoholu a také se vyhnout přejídání. Tato kombinace je doslova pekelná a určitě vám nic dobrého nepřinese. Jedině tak táhlé zdravotní problémy.

Pokračování 12 / 12 Vepř (ročníky 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Milí Vepři, odpoutejte se od problémů v milostném životě a nezaměřujte se na protějšky, které se k vám nehodí. Pokud jste se nedávno spálili v lásce, tak se vyhněte flirtování a zaměřte se na aktivní odpočinek, vzdělávání a relax s rodinou. Určitě se seznámíte, ale nebude to ze dne na den. Jakmile přestanete tlačit na pilu, věci se dají do pohybu. Musíte-li v týdnu do zaměstnání, tak vám to rychle uteče.