Horoskop na tento týden: Draci bojují s nepřízní osudu, Vepři udělají dojem

Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Po velmi úspěšném minulém pracovním týdnu si musíte zvyknout na mírné zhoršení. Náročné profesní úkoly vám zaberou mnoho času, k tomu se budete cítit unavení. Až do pátku si dávejte pozor na slabší výkonnost a fyzickou zdatnost. Rovněž posilujte svou mentální stránku a ve volném čase se sami vzdělávejte. Určitě vás potěší, že můžete něco zajímavého vyhrát nebo vás někdo obdaruje luxusním darem.

Přemýšleli jste někdy, co říká zvěrokruh o vaší povaze, pokud jde o…

V tomto pracovním týdnu se vám podaří zviditelnit se a upoutat na sebe pozornost. Je pravda, že toužíte po kariérním postupu a rozhodně se tím netajíte. Plnění povinností vám jde skvěle a nezaleknete se ani nejnáročnějšího úkolu. Do toho jste kreativní a hýříte super nápady. Během víkendu buďte opatrní, protože můžete udělat špatné rozhodnutí ohledně zařízení domácnosti. Poraďte se tedy s rodinkou.

Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění…

Jakmile si osvojíte optimistický přístup, vše půjde jako po másle. V první polovině týdne budete bojovat s nepřízní osudu. Když už budete mít povinnosti splněné, něco se stane. Za žádnou cenu nedovolte, aby vám do života vstoupil stres. Zapojte se do dění na pracoviště a komunikujte s kolegy i nadřízeným. O víkendu si kupte stírací los pro štěstí, vyrazte si s kamarády za zábavou a více sportujte.

Milí Hadi, hned na začátku pracovního týdne si ujasněte svoje priority a rozvrhněte síly. Pokud byste se přetěžovali, k ničemu dobrému by to nevedlo. Neprocházíte úspěšným obdobím, proto počítejte s poklesem cenné vitality. Na konci týdne budete podráždění a přepracovaní. V práci dbejte na pravidelné přestávky a pitný režim. Jako blesk z čistého nebe vás může zasáhnout nesnesitelná bolest hlavy.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Na začátku pracovního týdne budete profesně zakřiknutí. Vše má na svědomí vaše nízké sebevědomí, které je nutné posílit. Když na sobě budete hodně pracovat, tak se vám to podaří. Již na konci týdne se k vám vrátí kreativní myšlení a budete si více věřit. Pokud potřebujete vyřešit úřední či bankovní záležitosti, udělejte to právě v tomto období. Později by nebyla pro tento typ transakcí vhodná doba.