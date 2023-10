Horoskop na tento týden: Draci jsou nesnesitelní, Zajíci získají pevnou půdu pod nohama, Hadi musejí zabrat

Nač se v tomto týdnu můžeme těšit podle čínského horoskopu? Komu se bude dařit v práci, kdo pohoří a kdo bude mít úspěchy spíše na poli milostném? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 16. do 22. října 2023.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Až doposud jste se s nesnázemi dobře vyrovnávali, ale tento týden bude psychicky náročnější. Začíná vás štvát, že vás nedokáže nadřízený náležitě ocenit. Po pravdě řečeno, není moc za co. Jsou tady výkonnější a nápaditější kolegové, s nimiž se bohužel srovnáváte. Místo stěžování se dejte do tvrdé práce a výsledky se brzy objeví. Rovněž buďte nad věcí. Přece jen nejste v nejlepším rozpoložení.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, pracovní úkony vás nebaví a jste naštvaní, že vám unikla atraktivní příležitost. Nedělejte si z toho vrásky na čele, přijdou jiné a lepší šance. Nicméně na sobě musíte zapracovat, a ne být uražení. Mezi kamarády je vám fajn, proto nevysedávejte jen po kavárnách a začněte společně sportovat. Možná si to neuvědomujete, ale potřebovali byste zhubnout. Omezte laskominy a nestresujte se.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Nadřízený je oslněný vaším přístupem k práci, proto jste na koni. Dokážete si poradit doslova se vším a v ničem nevidíte problém. Je pravděpodobné, že vás šéf do konce týdne povýší, nabídne vám spolupráci na lukrativním projektu nebo si finančně polepšíte. Hlavně nepolevujte, jinak přijdete o zajímavé benefity. Pro své kolegy jste inspirací a díky vašemu odhodlání se motivují. Nemůžete být šťastnější.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Zkraje pracovního týdne budete trošku mimo sebe, ale postupně se do kolektivu opět začleníte. Nadřízený bude rád, že jste zpátky ve hře, a začne ve vás věřit. Díky podpoře kolegů získáte dostatečně pevnou půdu pod nohama a na konci týdne vás nic náročného nepřekvapí. Plánujete-li změnu image, klidně si ji dopřejte. Teď moc dobře víte, co vám sluší a jak si zvednout sebevědomí. Jen se vyhněte extravaganci.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, nepomýšlejte na kariérní postup, protože to není v tomto období možné. Ať už se kvůli tomu budete vztekat jakkoliv, nemá to cenu. Nadřízenému ani kolegům se nelíbí váš přístup. Chováte se, jako kdybyste snědli všechnu moudrost světa, a názory jiných vás nezajímají. Pokud s tím konečně nepřestanete, půjde to s vámi z kopce. Obdobně se chováte také k příbuzným a nenasloucháte jim.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Už v první polovině týdne si uvědomíte, že musíte zabrat ze všech sil. I když nebudete mít vždy na růžích ustláno, vyplatí se vám to. Zkuste se začlenit do kolektivu a debatujte s kolegy, protože díky týmové práci uspějete. Koncem období budete na sebe pyšní a poslední fáze měsíce bude profesně nejvýznamnější. Dejte si do pořádku případné finanční problémy, protože najdete vhodné východisko.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Od minulého období jste pohotovější a k pracovním povinnostem přistupujete chytře. Jenže i tak se mohou vyskytnout problémy, protože je s vámi horší domluva. Kolegům se nelíbí, že zbytečně riskujete, a zaděláváte si tak na další patálie. Odpoutejte se od nepříjemných myšlenek, které vám komplikují cestu za úspěchem, a nalaďte se na vlnu pohody, hlavně při jednání s úředními osobami. Chce to klid.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Umíte vzít za práci a těšíte se na zajímavé finanční ohodnocení. V kolektivu však vládne nemilá atmosféra, protože se nad kolegy povyšujete. Vlastně si to ani neuvědomujete, ale spolupracovníkům to opravdu vadí. Když s tím přestanete, vše se v dobré obrátí a vysloužíte si úspěch. O víkendu se šetřete a vyhýbejte se adrenalinu, vsaďte na rodinnou pohodu a odpočinkové aktivity. Prostě nikam nepospíchejte.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, vaše profesní výkony jsou skvělé a nadřízený si vás pochvaluje. Ať už vám svěří jakýkoliv úkol, hravě si s ním poradíte a výsledek vám mohou kolegové závidět. S tím souvisí bohužel i to, že se nad spolupracovníky povyšujete a děláte si z nich srandičky. Věřte, že je to neprofesionální a dost to přeháníte. Jakmile se zklidníte, vše bude báječné. Jen musíte vědět, kde jsou hranice.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Měli byste počítat s úmorným pracovním týdnem. I když se budete snažit ze všech sil, nepodaří se vám dosáhnout úspěchu. Pokud se na povinnosti plně soustředíte, tak se nestane nic špatného. Jenže vás to bude stát spoustu sil. Dopřejte si relax v podobě masáží a věnujte se nenáročným aktivitám. Už v neděli se situace vytříbí, proto neklesejte na mysli. Vše špatné rychle skončí a bude vám do skoku.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Šéfovi se líbí, jak k plnění povinností přistupujete, a často vás chválí. Na druhou stranu se připravte na jeho náladovost, protože vás najednou seřve. Budete v šoku, ale nic si z toho nedělejte a držte se. Nemá cenu se tím zabývat, jinak byste se dostali do křížku. Naštěstí máte na své straně kolegy, kteří jsou féroví a podpoří vás. Ve volném čase se věnujte rodině, své blízké kvůli práci a přátelům zanedbáváte.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Milí Vepři, druhá polovina měsíce se ponese v duchu pracovních úspěchů. Ať už sáhnete na cokoliv, oslníte a ihned na sebe upoutáte pozornost. Je skvělé, že se nad nikoho nepovyšujete, a spolupráce s kolegy vám jde jako nic. Ukořistěte pro sebe více času pro aktivní odpočinek – pravidelně cvičte a posilujte svou mentální stránku. Když na sobě budete pracovat, dočkáte se mnohem lepších výsledků.