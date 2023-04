Horoskop na tento týden: Draci potřebují duševní očistu, Tygři podléhají splínu

Co čeká vaše znamení v roce 2023? Podívejte se na video:

Dubnové období je v plném proudu a vy jste nadšené. Jenomže počáteční radost vystřídá zklamání, protože pracovní úkony vám nejdou od ruky a nejste se sebou celkově spokojené. Nadřízenému vaše výsledky zatím vyhovují a nechápe, proč se chováte vznětlivě. Milé Krysy, není radno si zahrávat s trpělivostí šéfa, milovaného partnera nebo přátel. Mohly byste jim slovně ublížit a uškodit si, což by vás ranilo.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Vcházíte do pracovního kolotoče, v němž se trochu potrápíte, ale zůstanete nad věcí. Nadřízený si na vás vymýšlí nejrůznější chytáky, nicméně se nevztekejte. Jakmile si udržíte nadhled, tak ho nakonec převezete. Do té doby na sobě pilně pracujte a rozvíjejte se zejména po kreativní stránce. Uvažujete-li nad tím, že se přihlásíte do zájmového kurzu spojeného s tvořivostí, uhodíte hřebíček na hlavičku.