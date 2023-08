Horoskop na tento týden: Draci řeší nepříjemnosti, Tygři lační po šanci, Krysám se daří

Jak se nám povede v srpnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 7. do 13. srpna 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Patříte k nejaktivnějším znamením zvěrokruhu a soustředíte se na sbírání nových zážitků. Je vám úplně jedno, zda si skočíte padákem nebo vyzkoušíte jízdu na vodních lyžích. V každém případě to musí být zábavné a kapku dobrodružnější. Po pracovní stránce se vám mimořádně daří, a proto získáte nejen cenné informace, ale také odměny. Byla by velká škoda pokazit si úspěšné období nevhodným chováním.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, seznamování vám nedělá radost, protože jste obklopení nevhodnými protějšky. Nevěnujte tomu velkou pozornost a soustřeďte se na plnění pracovních povinností. Věřte tomu, nebo ne, ale ono se to rychle změní. Když už budete nejméně doufat, seznámíte se s idolem. Do té doby na sobě pilně pracujte, protože máte obrovské šance na zviditelnění. Šéf bude z vašich výkonů mile překvapený.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Letní dny si užíváte plnými doušky a navazujete silné sociální vazby. Lačníte po nových přátelských, obchodních a milostných šancích. Ne vše se vám ale podaří, proto se mějte na pozoru. Jestli chcete profesně uspět, vyhněte se stresu a náladám. Kdybyste to přehnali, na konci týdne byste se ocitli na koberečku u šéfa. Nenechte nic náhodě, udržujte se spíš v klidovém režimu a nepřepínejte se.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Pracovní nasazení je naprosto skvělé a jste nad věcí. Nadřízený na vás pěje samou chválu a je jen otázkou času, kdy vám nabídne zajímavou spolupráci nebo zvýší plat. Ať už se stane cokoliv pozitivního, dbejte na to, aby vám to nestouplo do hlavy. Hodně byste si tím uškodili a přišli o dobrou reputaci. V rodinném kruhu vládne milá atmosféra, ale více času byste měli trávit také s věrnými kamarády.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Po pravdě řečeno nevstupujete do nového pracovního týdne pravou nohou. Měli byste si dát pozor na to, jak mluvíte s kolegy i šéfem. Mohou mít pocit, že na plnění povinností rezignujete, a to by vám v ničem nepomohlo. Nepříjemnosti spojené s láskou neřešte. Na nedávný rozchod zapomeňte a vydejte se vstříc novým milostným zážitkům. Věřte, že jich bude opravdu velice mnoho a přijdete na jiné myšlenky.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Do pracovního procesu se zapojíte naprosto perfektně. Dokonce máte ohromnou šanci na získání lukrativní profesní nabídky. Je naprosto vyloučeno, abyste tuto nabídku nevyužili. V soukromém životě to není žádná hitparáda, protože si nerozumíte s partnerem. Ať už se mezi vámi objeví jakékoliv komplikace, nesmíte se z toho hroutit. Jde pouze o dočasný problém, který bude co nevidět vyřešen.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Štěstí stojí na vaší straně, proto si dejte záležet na všem, co máte v plánu. Ať už jde o náročné pracovní povinnosti či úplné banality, nic nepodceňujte. Rovněž buďte ve střehu, protože budete mít jedinečnou šanci pomoci kolegovi, který řeší nepříjemnosti. Pokud se vám svěří, buďte mu oporou, rozhodně se vám odvděčí se vším všudy. Dbejte na svůj vzhled, čeká vás totiž seznámení a musíte zapůsobit.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, pracovní povinnosti vám půjdou tento týden směle od ruky a nezaleknete se ani náročných profesních úkonů. Komunikace s kolegy probíhá na vysoké úrovni a navzájem si pomáháte. Jen buďte obezřetní při debatách s šéfem. Ne vše mu půjde pod nos, protože je náladový. Pokud se chcete rozejít se současnou známostí, nelitujte toho. Věřte, že vás čeká něco lepšího. Srpen bude nabitý emocemi.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Nový pracovní týden začne vcelku dobře, ale poté se objeví mráčky. Budete ochuzeni o kreativní nápady a plnění povinností pro vás bude náročné. Za žádnou cenu nepodléhejte stresu a udržujte se v kondici. V opačném případě byste si pohoršili a zkazili si jinak dobrou reputaci. Počítejte s tím, že se objeví nečekané pohledávky a bude nutné je urychleně zaplatit. Nesmíte se však rozhodnout zbrkle.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Nadřízený je s vámi ve všech ohledech spokojený a vy jste na sebe pyšní. Tak dlouho jste na sobě dřeli, abyste dosáhli prestižních výsledků, a ono se vám to podařilo. Když vám to nestoupne do hlavy, udržíte se na výsluní velmi dlouho. Buďte ve střehu, protože se objeví zajímavé investiční šance, jež byste měli využít. Dokonce můžete prodat nepotřebné věci z domácnosti, získáte za ně příjemný obnos.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Procházíte náročnějším pracovním i milostným obdobím. Po pravdě řečeno je toho na vás moc a nevíte, jak to zvládnete. Klíčem k udržení se v mentální kondici je relax a vyhýbání se stresu. I když budete vyčerpaní a bez kreativních nápadů, nesmíte to na sobě nechat znát. Bude to sice složité, ale nakonec to dokážete. Velkou oporou vám budou kamarádi a také někteří spolupracovníci, přijměte jejich pomoc.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) I když se vám profesně nedaří podle představ, dobře tomu čelíte. Jestliže se spolehnete na pomoc kolegů, nespálíte se. Právě oni vám pomohou dostat se z nejhoršího. Nadřízený uvidí, že se snažíte, a obdržíte i malou pochvalu. Díky tomu budete motivováni k lepším výsledkům. Vyvarujte se pokračování vztahu s někým, kdo se vám zamlouvá. Tento člověk o vás nestojí a chce se s vámi jenom pobavit.