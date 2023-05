Horoskop na tento týden: Draci si pokazí náladu, Psům půjde hlava kolem

Jak se nám povede v druhém květnovém týdnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 8. do 14. května 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Do zkráceného pracovního týdne nevstoupíte zrovna pravou nohou a popravdě řečeno to budete mít náročné. Zatímco v rodinném kruhu si dokážete udělat s jedním příbuzným pořádek, protože se k vám nechová hezky, v kolektivu je to právě naopak. Kolegové preferují vstřícný přístup a táhnou za jeden provaz. Jenže vy se nad ně spíš povyšujete a myslíte si, že podáváte dokonalé výkony. To ale není pravda.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Květnové dny jsou spojeny s pracovním úspěchem a finanční jistotou. Ke všemu vám mohou na bankovním účtu přistát peníze navíc nebo můžete něco vyhrát. Sledujte dění kolem sebe a snažte se z plodného období vytřískat co nejvíc. V práci jste oblíbení a nebojíte se prosadit své názory. Je naprosto skvělé, že jsou vaše nápady smysluplné a nadřízený vám je dovolí realizovat. Ve všem ihned vyniknete.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, procházíte dechberoucím pracovním obdobím a skutečně se vám blýská na lepší časy. Pokud si chcete udržet úsměv na tváři a dobrou kondici, tak hodně odpočívejte a vyhýbejte se alkoholu. V kolektivu díky vám vládne pohodová nálada a s kolegy si ve všem skvěle rozumíte. Do toho jste bystří a dokážete se snadno zdokonalovat. Tohle všechno vás vystřelí k úspěchu, o němž se vám ani nesnilo.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Jste samý úsměv a pyšníte se dobrou náladou. Ať už se pustíte do jakékoli činnosti, tak se vám bude dařit a upozorníte na svoje kvality. To se vám vyplatí zejména v pracovní oblasti – zkrátíte si cestu za úspěchem. Kariérní růst je v plném proudu, proto na sobě stále pracujte, protože se vám to již brzy vyplatí. Je naprosto jasné, že budete mít rozmluvu s šéfem, který vám nabídne úžasnou příležitost.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Den volna si užijete s rodinou a budete se cítit příjemně. Nebudete se do ničeho nutit a vsadíte na odpočinek. Náladu si pokazíte hned v úterý, protože se vám nebude dařit, jak byste si představovali. Hlavou se vám honí spousta nápadů, ale neměli byste o nich mluvit. Kolegové i nadřízený by se vám vysmáli. Viditelně nejste v nejlepší formě a schází vám smysl pro detail. O kariérním růstu můžete jen snít.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Tento týden bude spojený s rodinnou pohodou, kariérním vzestupem a láskou. Pro své kolegy, kamarády i příbuzné jste velkou oporou a inspirací. Moc dobře víte, jakým směrem se dát, a zdokonalujete se. Dalo by se říci, že pro vás není nic nemožné, jdete si za svým cílem. Je skvělé, že se ke všem chováte hezky a nebojíte se ani náročných výzev. Je jen otázkou času, kdy budete ve firmě nenahraditelní.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Náročné psychické období si v tomto týdnu vybere svoji daň. Mějte na paměti, že rozčilování a unáhlená rozhodnutí vám k ničemu dobrému nebudou. Udržujte se v mentální kondici a v práci se chovejte profesionálně. Sice je toho na vás moc a nadřízený vás nešetří, ale zatněte zuby. Kdybyste se ozvali, šéf by vás stejně nevyslyšel, a navíc by se urazil. Odpoutejte se od problémů a vyrazte do přírody.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, podaří se vám dosáhnout profesního úspěchu, o němž se vám ani nesnilo. Nemyslete si však, že budete nejlepší ze všech. Jen se výkonnostně zlepšíte a nadřízený se na vás bude spoléhat. Díky píli se dokážete prosadit a kolegové si vás budou vážit. Pokud budete mít možnost seznámit se s vlivnými lidmi, tak neváhejte. Vyrazte ke kadeřníkovi nebo jinak změňte vizáž, protože je vám teď přáno.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Při plnění povinností se nikam nežeňte. Raději se zamyslete nad blízkou budoucností. Sice vás některé úkoly nudí, ale to není důvod k naštvanosti. Popravdě řečeno nejste ani v nejlepší mentální kondici a cokoli náročnějšího byste stejně nezvládli. Zaměřte se na upevňování rodinných vazeb a nezapomeňte na nedělní svátek maminek. Uvolněte se a pracujte na tom, abyste se nedostali do náruče stresu.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Jste velmi pracovití a prahnete po kariérním vzestupu. I když jste cílevědomí a veškeré povinnosti plníte na výbornou, dočkáte se nevlídných poznámek od šéfa. V žádném případě se však nad nimi nepozastavujte, protože byste si uškodili. Pokračujte v práci a nevšímejte si toho. Velkou oporou vám budou kolegové i vaše pevná vůle. Ve volném čase relaxujte a vyhýbejte se adrenalinovým sportům.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V první půlce týdne budete mít dobrou náladu, ale později to půjde od desíti k pěti. Nacházíte se v psychicky náročnějším období, za některé potíže si ale můžete sami. Nejhorší to bude v práci. Zjistíte, že máte tolik povinností, až vám z toho půjde hlava kolem. Hlavně se nerozčilujte a neobviňujte druhé, naopak se spolehněte na kolegy. Budete-li se k nim chovat slušně, nenechají vás ve štychu.