Horoskop na tento týden: Drakům hrozí rozchod, Koňům dochází síly a Psi dostanou skvělou nabídku

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Když se zaměříte na to, co je pro vás důležité, uděláte nejlépe. Až doposud jste se zabývali věcmi, které vám nic zásadního nepřinesly. Je nejvyšší čas provést radikální řez. Naštěstí to nebudete mít tak složité, protože zaznamenáte nárůst energie. Štěstí bude stát na vaší straně, nicméně nedostanete nic zadarmo. Při hovorech s partnerem buďte klidní a přestaňte mu pořád skákat do řeči. Naštval by se.