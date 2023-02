Horoskop na tento týden: Hadi prahnou po povýšení, Tygři si užijí románek

Jak se nám povede v prvním únorovém týdnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 6. do 12. února 2023 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Vstup do nového týdne nebude procházka růžovým sadem. I přes veškerou snahu pochopíte, že se zapotíte. Nejhorší to bude v zaměstnání. Plnění pracovních úkolů neberete na lehkou váhu, ale nadřízený to vidí jinak. Pokud udržíte své nervy na uzdě, vyhnete se konfliktům, které by vám vše jen ztížily. Místo hádek na sobě pracujte a snažte se pochopit, kde děláte chyby. Jakmile to pochopíte, zvítězíte.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, v tomto pracovním týdnu se dočkáte zadostiučinění. Nadřízený pochopí, že má pracovníka, na něhož se může spolehnout. Aktuálně jste výkonní a věříte si. Toužíte po ohromném úspěchu a také se ho dočkáte. Pokud vám šéf nabídne spolupráci na zajímavém projektu, neváhejte ji přijmout. I když budete ve velkém vypětí, vše dotáhnete do zdárného konce. Je vám přáno, tak toho ihned využijte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Jde vidět, že jste společensky založení, protože se kolem vás motá velké množství atraktivních ctitelů. Ať už si ukážete na jakéhokoliv z nich, tak vašemu šarmu podlehne. Bohužel půjde jen o povrchní známosti, s nimiž si nebudete rozumět. Na druhou stranu to vůbec nevadí, protože posílíte své sebevědomí a užijete si románek. Pravá láska vás čeká, ale potkáte ji až na konci tohoto zimního měsíce.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Začátek pracovního týdne bude velmi náročný a budete se potýkat s nepřízní osudu. Když už budete mít něco hotové, tak se něco stane a vaše plány se zbortí. Neklesejte ale na mysli, protože už v pátek se vám navrátí kreativní pohled na svět a dostatek fantazie. V dalším týdnu se příjemně zviditelníte a odstraníte špatnou reputaci. V cestě vám bude stát spousta překážek, proto buďte trpěliví a odolní.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Procházíte úspěšným pracovním obdobím a všichni kolegové vám mohou jen závidět. Naštěstí to tak není a naopak vás berou jako nekorunovaného vedoucího. Nadřízený si zamiloval vaše organizační schopnosti, nadhled i smysl pro detail. Ke všemu se nebojíte menšího rizika a máte prostě štěstí. Buďte však v pozoru! V dalším období se budete cítit unaveně, stihněte toho tedy co nejvíce. Ušetříte si trápení.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) V tomto týdnu budete velmi ambiciózní, protože prahnete po povýšení i lepším finančním ohodnocení. Do plnění povinností se pouštíte dravě a netolerujete žádné chyby. Tento postup vám přinese úspěch, ale také zhoršené vztahy na pracovišti. Koncem týdne vám dojde energie a i vy budete potřebovat pomoci. Na druhu stranu jste po ruce jednomu z příbuzných, který řeší problém. Jste pro něj záchranou.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Náročné pracovní období si vybere svou daň a budete podráždění. Svírají vás pocity úzkosti a sentimentu. Momentálně vám schází sebevědomí a kreativita. Většinou jste v tomto duchu nejlepší, ale teď vás ovládá i nerozhodnost. Ať už se pustíte do jakékoliv činnosti, nespěchejte. Pokud byste se bičovali k lepším výsledkům, vše byste jen zhoršili. Klíčem k úspěchu je uvolnění a optimistická nálada.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Na první pohled jde vidět, že jste profesně zdatní a na výkonu vám záleží. Do všech úkolů se vrháte s nadšením a jste soustředění. Neváháte pomoci kolegům, kteří si nevědí s něčím rady. Díky obětavosti a nadstandardním schopnostem budete odměněni. Za žádnou cenu však neusínejte na vavřínech a dbejte na pravidelný odpočinek. Chcete-li do něčeho investovat nebo něco vyřizovat, tak jedině v tomto týdnu.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, tento pracovní týden vám nesedne. Nejhorší to bude během všedních dní, o víkendu se situace mírně vytříbí. Dejte si pozor na to, jak se bavíte s šéfem i kolegy. Nyní vás ovládá zbrklost, všechno musíte mít ihned hotové, což znervózňuje všechny na pracovišti. Do toho se připomínáte s odměnami, které vám nadřízený rozhodně neslíbil. Prospěla by vám změna přístupu a lekce slušného chování.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Vaše cesta za úspěchem by se mohla zbytečně zkomplikovat. Sice jste výkonní, spolehliví a se vším si poradíte, ale váš přístup ke kolegům je špatný. Hodně si o sobě myslíte a jste pyšní. K některým spolupracovníkům se chováte nevhodně a povyšujete se. Naštěstí se vám v pátek rozsvítí a uvědomíte si to. Pokud byste neučinili nutné kroky, zkazili byste si reputaci a nadřízený by s vámi nepočítal.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Patříte ke znamením, které čekají báječné únorové dny. Jestliže se vám v minulém období nedařilo, žal zmizí jako pára nad hrncem. Počítejte s obrovským profesním úspěchem, výbornou kondicí i finančním zabezpečením. Nyní vám nestojí nic v cestě a máte jedinečné šance zviditelnit se. Nadřízený má s vámi velké plány. Pokud vám nabídne lukrativní spolupráci nebo vás vyšle na služební cestu, uspějete.