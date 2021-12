Horoskop na tento týden: Jaké budeme mít Vánoce? Na co si dát pozor?

Před časem jste si s drahou polovičkou vyříkali vše, co vás trápilo, a teď máte klid a můžete se na sebe spolehnout. To je moc dobře, protože vám docházejí síly a nepyšníte se takovou energií jako na začátku měsíce. Vánoční přípravy byste neměli podceňovat. Je nejvyšší čas obstarat vánoční stromeček a klidně si ho už také nazdobit. Zabalte dárky, naplánujte větší nákupy a večer choďte brzy spát.

Milí Buvoli, předvánoční shon zvládáte moc dobře. Na poslední chvíli nakoupíte výhodně vánoční dárky a ušetříte tak nemalé peníze. Pokud se chystáte řešit finanční a úřední záležitosti, tak vám bude přáno. Díky tomu prožijete klidné Vánoce a zajistíte se. Přece jen patříte k lidem, kteří jsou realisté. Bez peněz jde vše hůře. V rodinném kruhu vládne skvělá nálada a s novou známostí to jde skvěle.

Je pravda, že procházíte náročným měsícem a musíte v mnohém ustoupit. Jedná se o milostnou i profesní oblast. Naštěstí nepatříte k tvrdohlavým znamením, proto vám to nebude dělat až takové problémy. Spíše vás naštve šéfův přístup v práci a argumenty stálého partnera. I když jste permanentně ve stresu, nakonec se problémy vytříbí. S protějškem dojdete ke kompromisu a nadřízenému dáte raději za pravdu.

S blížícími se vánočními svátky máte lepší náladu a za ničím se neženete. Letos máte všechno hotové a stačíte se i bavit. Hodně času trávíte s kamarády a dopřáváte si lahodný punč. Také v rodině vládne příjemná atmosféra, protože se s partnerem nehádáte, ba naopak se vzájemně doplňujete. Díky tomu prožijete Vánoce v poklidném duchu a klidně přivítáte i nezvané hosty. Tak to máte vlastně nejraději!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Druhá polovina prosince bude příjemná a úspěšná. Nejvíce to pocítíte v pracovní oblasti. Nadřízenému se líbí nejen váš profesionální přístup, ale i vaše dobré srdce. Pokud si neví kolegové rady, ihned jim přispěcháte na pomoc. Naštěstí vás spolupracovníci nikterak nevyužívají, proto jim můžete věřit. I přes skvělé vztahy se jim však nesvěřujte s osobními věcmi. V budoucnu by se vám to nemuselo vyplatit.