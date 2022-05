Horoskop na tento týden: Kdo bude flirtovat, kdo si potřebuje odpočinout?

Jak se nám povede v závěru května? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 23. do 29. května 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Ode dneška se k vám vrací energie, kterou jste tak dlouho postrádali. Jste pohotoví, bystří a komunikativní. Problémy s kolegy jsou pryč a těšíte se atraktivní přízni šéfa. Do konce pracovního týdne neočekávejte komplikace, protože jste pod nevídanou ochrannou. Dokonce budete mít štěstí ve finanční oblasti, klidně můžete i něco vyhrát. Na svět se usmíváte, proto by se vám zamračenost ani nelíbila.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nyní je vám velmi přáno a všechny příjemnosti života si naplno užíváte. V práci jste skromní, ale přesto úspěšní. Vaši trpělivost a spolehlivost ocení šéf i kolegové. Vždy jste jim nablízku a rádi pomůžete. Ve volném čase se věnujete zkrášlování vzhledu i domova, protože máte báječný vkus. Ve společnosti přátel jste jako doma a v rodinném zázemí vládne hezká nálada. Všechna znamení by vám mohla závidět.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, i když se vám zdá, že nemáte štěstí v lásce, karta se rychle obrátí. Pokud o někoho dlouhodobě usilujete a on vás nevnímá jako sexy symbol, tak ho pusťte k vodě. Určitě se vám zalíbí jiná sympatická osůbka, která vás má sama v hledáčku. Odpoutejte se od nezdaru v lásce a otevřete se novému seznámení. Sami uvidíte, že vám to jenom prospěje a nakonec se dáte s protějškem rádi do řeči.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Většinu času trávíte ve společnosti přátel a moc rádi flirtujete. Opačné pohlaví je do vás paf a vy si to velmi užíváte. Dávejte si však pozor na přelétavost, která vás může srazit na kolena. Naštěstí vám to bude jedno, ale i tak byste se mohli stát cílem pomluv. Raději se nalaďte na vlnu pohody a upevněte vztahy s rodinou. Věnujte se sportovním zážitkům a osvojte si jeden z mnoha relaxačních sportů.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Tento týden se vám vrátí energie, o níž jste ani nesnili. Nejvíce se to projeví v profesní oblasti, kde vám kolegové podrážejí nohy. Na vaší straně je nadřízený a ani vy si z pomluv nic neděláte. Jdete správnou cestou. Jste sebevědomí, usměvaví a nebojíte se ničeho negativního. Také finanční svět je příjemnější. Pokud máte problémy s penězi, dopídíte se k lákavé nabídce, která vám vykouzlí úsměv na tváři.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) V květnu se vám opravdu zatím moc nedařilo, ale nebojte se. Nové období vám přinese spoustu příjemných změn a vlastně si uvědomíte, že chcete zase žít. Na pracovišti vládne pohodovější nálada, protože změníte svůj přístup. I nadřízený bude nadšený, protože moc dobře ví, že patříte k jeho nejlepším pracovníkům. Milí Hadi, přestaňte se deptat divnými představami a otevřete si cestu ke vzdělání.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V závěrečné fázi měsíce si dávejte pozor na únavu a špatnou náladu. Patříte totiž k aktivním znamením, která však potřebují hodně odpočívat a spát. Je pravda, že toho hodně vydržíte, ale musíte relaxovat. Pokud si chcete udržet hezké kolektivní vztahy, tak se nepouštějte do neuvážených debat. Stejně nejste hádavý typ a konflikty vás opravdu ubíjejí. Vezměte rozum do hrsti a nebojte se budoucnosti.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Poslední květnové dny vám přinesou rozhořčení, ale také úspěch. Na první pohled je vidět, že jste pracovití, a ambice jsou zdravé. Nicméně se potýkáte s náročnějšími úkoly, a to bude kámen úrazu. Na práci se musíte dokonale soustředit, což nebude vždy snadné. Přestáváte si rozumět s mnoha kolegy a nadřízený vidí, že něco nezvládáte. Klíčem k úspěchu jsou vyrovnanost, nadhled a klidná komunikace.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, jste pohotové a vstřícné. S kolegy jste se udobřily a také nadřízený je s vámi vcelku zadobře. V tomto časovém úseku buďte optimisté a užívejte si života. Na první pohled jde vidět, že si potřebujete od negativních věcí odpočinout. Naštěstí se to v práci obrací k lepšímu, tudíž máte dobrou náladu a nezabýváte se hloupostmi. Horší je to v rodinném kruhu, ale i to se určitě brzy vyřeší.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V rodinném kruhu zavládne v polovině týdne hezká nálada a přeženou se chmurné mraky. Konečně se vám vracejí síly a máte dost energie na domácí práce a také vzdělávání. To je v tomto období pro vás alfou omegou. Ať už se dostanete do jakékoliv společnosti, budete naslouchat a sbírat cenné informace. Není od věci vyjít si na rande, protože se díky tomu posílíte. Vaše sebevědomí je nyní velmi chabé.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Momentálně se cítíte ve svém živlu a máte dojem, že dokážete překonat všechny překážky. Je až podivuhodné, jak se umíte se vším poprat. V poslední době jste se spíše drželi jasných pravidel a dalo by se říci, že se vracíte do starých kolejí risku. V profesi se vám to vyplatí, ale jinak se držte zkrátka. Zejména ve finanční oblasti buďte opatrní, protože byste mohli někomu naletět a připravit se o peníze.