Horoskop na tento týden: Kdo bude mít doma Itálii, kdo by se neměl seznamovat?

Komu budou hvězdy přát, kdo by naopak měl šetřit síly a nic nového nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 10. 2. do 16. 2. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Jste plni optimismu a jdete do všeho po hlavě. Ostatně tak jako vždycky. Nyní si užíváte přízeň lásky, ale dejte si pozor na nepříjemnou událost. Možná se spálíte a budete potřebovat od seznamování pauzu. Pokud se vám podaří vyhnout se zbytečným trablům, budete ve flirtování pokračovat. Po pracovní stránce sklízíte jen úspěchy a v kolektivu jste oblíbení. Jen neusínejte na vavřínech a buďte ve střehu.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí zrozenci Buvola, počítejte s úspěšným týdnem. Opět se potvrdí, že patříte k nejlepším obchodníkům. S profesním růstem si hlavu nelámete, protože se projevíte jako hvězdy týmu. A ještě k tomu můžete dosáhnout na příjemnou nabídku, díky které vyděláte. Podaří se vám uzavřít zajímavý obchod a přijdete si na své. Po finanční stránce rozhodně nestrádáte. Také milostný život je zajímavější.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Tento měsíc bude v partnerském soužití docela dusno. S miláčkem nejste naladěni na stejnou notu a přemýšlíte jinak. Neklesejte na mysli, však ono to není napořád. Jen se k němu nechovejte arogantně a dejte najevo zájem. Pracovní sféra je poněkud nepříjemná, protože si nerozumíte s nadřízeným. Velice špatně se vám s ním komunikuje a vzniknou rozpory. Na konci týdne budete úplně vyždímaní. Odpočívejte.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Nový měsíc jste začali báječně, ale v tomto týdnu se objeví i mráčky. Nebude to nic zásadního, ale jste dost citliví, proto budete z událostí smutní. Je vám líto, že se nedaří při seznamování. Máte dojem, že se k vám opačné pohlaví chová arogantně. Zkuste si zvýšit sebevědomí a neházejte všechny protějšky do jednoho pytle. Je ideální čas věnovat se svým potřebám a vzdělávat se. Posílíte se.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Procházíte úžasným obdobím a rádi byste dosáhli velkého úspěchu. Je vám to vidět doslova na očích. Nejvíce času věnujete práci, při které se také zapotíte. Není to kvůli vaší neschopnosti. Nadřízený je náročný a stále se mu něco nelíbí. Jste naštvaní, protože plníte své povinnosti na jedničku. Chcete mu něco říct, ale nestojí vám za to. Však ono se nakonec ukáže, kdo měl pravdu a kdo chyboval.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) První polovina února je pro vás trochu nešťastná, protože bojujete sami se sebou. Nedokážete se pořádně na nic soustředit a v práci neumíte s nikým spolupracovat. To víte, že se to šéfovi nelíbí. Moc si prosazujete své názory, a to i ve vztahu. Pro partnera jste příliš zodpovědní a on prahne po větší volnosti. Zkuste se trochu odreagovat a nebuďte tak upjatí. Uvidíte, že se to zlepší. Neberte vše vážně.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Jste zrozeni pro úspěch. Nyní pro vás není nic nemožné a v práci se snažíte o postup. Zatím vám to vychází a nadřízeného si přikláníte na svou stranu. Pokud tak budete pokračovat, dostanete se velmi vysoko. Počítejte ovšem s překážkami. Šéf si vás vyzkouší. Někdo ve vedení není z vašeho úspěchu šťastný, a proto to bude složité. Vy se držte nad vodou a nebojte se být kreativní. Pomáhejte svým kolegům.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Snažíte se prohlubovat své znalosti a máte chuť učit se něčemu novému. Pracovní stránka je bezproblémová a na šéfa uděláte během týdne skvělý dojem. Nyní si nemůžete dovolit cokoliv zanedbat. I když je to náročné, musíte to zvládnout. Uvidíte, že se vám to vyplatí, i když budou pomalu docházet síly. Pokud chcete uzavřít nějaký obchod, máte zelenou, protože prokouknete každou nesrovnalost. Báječné!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Vaše sebevědomí je tak vysoké a vy máte obrovské plány. Jen si dejte pozor, ať všechno neztroskotá na vašem suverénním jednání. Věřit si je opravdu zdravé, ale vy už to v mnoha případech přeháníte. Divnými narážkami štvete nejen kolegy, ale také partnera. Máte pocit, že jste prostě lepší a dáváte to na odiv. Celkově byste měli v životě zpomalit, jinak toho dost pokazíte. Neberte to na lehkou váhu.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, tento týden bude docela příjemný, ale musíte se naučit ovládat své emoce. Jste dost tvrdohlaví a jen těžko vás někdo přesvědčí o opaku. V pracovní sféře to začíná být zajímavé a na šéfa uděláte dobrý dojem. Konečně vás zaznamená ve svém hledáčku, což je super zpráva. Nyní se musíte snažit a makat na sto procent. Naopak v rodinném kruhu vládne ponurá nálada, pořád jen rozkazujete.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Vcházíte do úspěšného pracovního týdne. Před šéfem předvedete své schopnosti a dovednosti v plné parádě. Není pochyb o tom, že máte skutečný talent. Únor je pro vás měsícem obrovského profesního růstu. Prahnete po dalším vzdělání a nejraději byste se přihlásili do nějakého kurzu. Většinu času však trávíte se svými blízkými a uvažujete o rodinné sešlosti. Oslavu plánujete na konec února a bude famózní!