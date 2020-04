Horoskop na tento týden: Kdo bude plný energie, komu začnou docházet síly?

Do nového dubnového týdne vcházíte s velkými ambicemi. Díky parádní obranyschopnosti organismu a přílivu energie vás nic nezastaví. Cítíte se jako znovuzrození. Nejvíce se vám bude dařit v profesní sféře a šéfa překvapíte originálním nápadem. Ihned se dostanete na výsluní a kolegové vám budou zdravě závidět. Krásné chvíle prožijete o víkendu s rodinkou, vyrazíte do přírody za sportem i poznáním.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Stále jste odhodlaní dokázat všechno, co je ve vašich silách. To je dobře. Motivujte se, protože nemáte tolik energie na dokončení všech závazků. Najednou jste rozhození z každé maličkost a na jednu osobu začínáte být doslova alergičtí. O víkendu se můžete na čas rozejít s partnerem. Snažíte se domluvit na kompromisu, ale on nemá zájem. Kdoví, jak to všechno nakonec dopadne. Potřebujete pauzu.