Horoskop na tento týden: Kdo bude sršet energií a bude mu přát štěstí?

Milí Buvoli, štěstí stojí na vaší straně, o čemž se tento týden přesvědčíte na vlastní kůži. Po pracovní stránce jste vytrvalí a nebojíte se ani riskantních kroků. To pro vás není typické, ale cesta do neznáma vás momentálně velmi láká. Cítíte se plni energie a oplýváte nadšením. Náročné povinnosti zvládáte levou zadní a získáte si tak pozornost nadřízeného. Úspěch máte doslova na dosah ruky!

Finální dekáda srpna je jako stvořená pro wellness dovolenou spojenou s nevšedními sporty. Není divu, když patříte ke znamením, která milují neznámo a adrenalin. Na druhou stranu to zase moc nepřehánějte, protože máte sklony k únavě. Kvůli tomu byste se mohli poranit a letní dny si znepříjemnit úrazem. Štěstí k vám přijde v podobě výhry v soutěži. Klidně si kupte stírací los a těšte se na překvapení.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Na startovní čáře nového pracovního týdne jste nad věcí a nemáte z ničeho strach. To u vás nebývá zvykem, většinou se budoucnosti bojíte. Ale teď sršíte energií a táhne vás to do společnosti. Pobývat většinu času doma je nemyslitelné! Ať už se vydáte relaxovat s rodinou k vodě, anebo uspořádáte pro kamarády letní grilování, budete báječní společníci. Uspokojení přijde určitě za jakékoliv situace.