Horoskop na tento týden: Kdo bude sršet energií, kdo ať raději nic neplánuje

Jak se nám povede na přelomu května a června? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 30. května do 5. června 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Přelomový týden vám přinese odhodlání a nárůst vitality. Nejvíce vám bude přáno v milostné oblasti, tak byste se měli připravit. V tomto období není vhodné sedět doma u televize, naopak se vydejte do společnosti a užívejte si přítomnosti přátel. V profesní oblasti to poněkud vře a nadřízený má k vaší osobě stále nějaké připomínky. Vůbec se vám to nelíbí a mohlo by se stát, že nehezky vybuchnete.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Pracovní období je pro vás náročné, protože si vůbec nevěříte. Ještě na začátku týdne budete nad věcí, ale poté se vše pokazí. Schází vám sebedůvěra a chuť prosadit se. Je to velká škoda, protože se pyšníte odbornými znalostmi, které vám mohou kolegové závidět. Milí Buvoli, snažte se vzchopit, jinak přijdete o místo na výsluní, za nějž jste dlouho bojovali. Hlavu vzhůru a vydejte se do vítězného boje!

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, na přelomu května a června se k vám přiblíží dobrá nálada a schopnost prosadit se. Aktuálně se pyšníte dokonalými komunikačními schopnostmi a nebojíte se jít kupředu. Nadřízený ani nechápe, jak vše zvládáte, proto vás zpovzdálí obdivuje stejně jako kolegové. Spolupracovníci si k vám chodí pro rady a ke všemu na pracovišti udržujete skvělou atmosféru. Díky tomu jste populární.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Květnové dny se nesou v duchu příjemných chvil a profesních zážitků. Bohužel koncem týdne se vám přestane dařit tak, jak byste si představovali. Najednou se budete cítit odstrčeně a nadřízený vám přestane důvěřovat. Rozhodně však neklesejte na mysli, protože jste silní jako nikdy. V lásce nemáte štěstí na ideální partnery, proto se držte zpátky a od seznámení si nic neslibujte. Věnujte se seberozvoji.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Dalo by se říci, že před sebou máte příjemný pracovní týden, ale musíte se také trochu snažit. Ohledně práce prožijete ztíženou situaci – připravte se na problémy s nadřízeným. Vytkne vám totiž způsob provedené práce. Nejdříve se budete vztekat, ale poté se zklidníte. Uvědomíte si, že to nikam nevede, a nakonec budete naštvaní sami na sebe. To je ale skvělé, z chyb se přece člověk jednoznačně učí.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Ještě v květnu budete mírně roztěkaní a nesoustředění. To se však na startovní čáře června změní a dostanete ze sebe přímo maximum. Na druhou stranu byste však měli hodně odpočívat a nehonit se za úspěchem za každou cenu. Naslouchejte hlasu svého těla a otevřete si cestu ke spokojenosti. Díky dobrým komunikačním schopnostem se dostanete do popředí, ať už chcete, anebo ne. A to je pro vás velká výzva.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V přechodové části května a června se cítíte sklesle a je to hodně vidět. Najednou máte problémy s plněním pracovních povinností a nic vás nenaplňuje. Do konce týdne budete mít ponurou náladu a ani poté se to moc nezlepší. Hlavně nepropadejte velké panice, mohla by se změnit v depresi. Možná uvažujete o změně pracovního místa, nebo dokonce profese, ale teď byste si tímto rozhodnutím stejně nepolepšili.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Naordinujte si pohodový týden bez stresu, jinak se ze všech povinností zblázníte. Nebudete to mít vůbec snadné, k tomu se přidají pracovní i osobní problémy. Momentálně máte potíže s plněním úkolů a je možné, že je odevzdáte špatně vypracované a po termínu. Nadřízenému se to jednoznačně nezamlouvá a žádá přepracování. Ani s kolegy si moc nerozumíte a neumíte spolupracovat, což je velká chyba.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Vaše aktivita roste a s příchodem června ještě zesílí. Jste veselí a optimisticky naladění. Je až neuvěřitelné, jak vám jdou věci od ruky a jak se nebojíte prosadit svoje názory. Nadřízenému se odvedená práce zamlouvá a vy jste spokojení. Do toho si rozumíte s kolegy, kterým kdykoliv podáte pomocnou ruku. Nezapomínejte na své blízké, protože s nimi teď netrávíte mnoho času. Ale s tím se dá něco dělat.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, aktuálně jste pohotoví a bystří. V práci odvádíte skvělé výkony a vaše vitalita je ukázková. Bohužel nadřízený má jiný názor, z čehož jste rozladění. Nechcete však podléhat panice a kazit si výkon. Kolegové se tomu také diví, protože jste úspěšní. Říkáte si, že se o tom nebudete s šéfem bavit, jinak byste se pohádali. To děláte dobře, díky tomu si ušetříte potíže a ustojíte věčné rozbroje.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Poslední květnové dny budou příjemné a upevníte se v tom, že máte dobrou náladu i profesní vyhlídky. Koncem týdne se však něco pokazí a najednou se vám přestane dařit. Nejde ani o to, že byste neměli schopnosti a vědomosti, spíše si nevěříte. Nadřízenému se to prostě nezamlouvá a je k vám odtažitý. Naštěstí se vám líbí spolupráce s kolegy. Ti se k vám chovají zatím hezky, tak si to nepokazte.