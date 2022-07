Horoskop na tento týden: Kdo bude sršet energií, kdo se musí držet zpátky?

Naordinujte si dobrou náladu a nepodléhejte splínům, které s sebou může přinést superúplněk. Na každý pád jste otevření novým věcem a nehodláte se smířit s průměrnými výsledky. Vaše energie stoupá a nadřízený to vidí. Pokud zaberete, již brzy se dočkáte lukrativní profesní nabídky. Také spolupráce s kolegy je dobrá, ale stejně si posviťte na úmysly jednoho z nich. Jinak by vám mohl hodně zavařit.

Milí Draci, i když patříte k největším milovníkům horkých prázdninových dní, nyní nejste moc spokojení. Neoplýváte totiž dobrou kondicí, a dokonce můžete být i indisponováni. Pokud máte v hlavě bláznivé nápady a prahnete po adrenalinu, určitě se vám to nevyplatí. Pro všechny případy se věnujte výhradně rekreačním sportům. Náročné aktivity by vám nic nepřinesly a mohli byste se také hloupě zranit.

Červencové dny jsou pro vás velmi příjemné. I když se cítíte lépe v chladnějším období roku, tak si prázdniny užíváte. Není divu, když se vám daří skoro ve všem, na co sáhnete. Na pracovišti jste pohotoví, přicházíte s kreativními myšlenkami a s kolegy si také dobře rozumíte. Nadřízenému se vaše profesní kroky zamlouvají a je téměř jisté, že si vysloužíte lepší post anebo super finanční odměnu.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Za každou cenu se snažíte zachovat optimistickou náladu, ale není to jednoduché. Nyní prožíváte perné chvilky v práci a do toho máte dojem, že vás nepodporuje ani rodina. Hlavně nemalujte čerta na zeď a zocelte se. I když vám schází potřebná vitalita, měli byste se přes nezdar přenést. Pokud změníte svůj přístup a začnete spolupracovat s kolegy, všechno se zase vrátí do starých zajetých kolejí.