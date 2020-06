Horoskop na tento týden: Kdo bude sršet energií, koho potká láska?

Červnové období je pro vás dost vyčerpávající a ani tento týden to nebude jinak. Potřebujete se odreagovat a najít ztracené kreativní myšlení. Zatím se vám derou na rozum jen samé slátaniny a nadřízenému se vaše pracovní výkony vůbec nezamlouvají. Oddejte se klidnému tempu, pak se dočkáte i lepších výsledků. Na nikoho se nepovyšujte, jinak vás šéf poctí pozváním na kobereček. Získejte nadhled.

Jste v jednom kole, ale to nevadí, protože energie máte na rozdávání. Šéfovi předvádíte ohňostroj báječných nápadů a jste opravdu kreativní – vaše myšlenky se dají ihned zrealizovat. Nikoho si nepouštíte k tělu, což je znamenité. Během víkendu vás může oslovit nedůvěryhodná osoba, která vám zamotá hlavu nevhodnými návrhy ze světa financí. Určitě je to podvod, tak si na ni dávejte obrovský pozor!

Buďte nohama pevně na zemi a nerozhodujte se dle svých emocí. Vše si musíte rozumně odůvodnit. Během týdne příjemně překvapíte šéfa a dokážete mu, že nejste žádná kazová béčka. Tímto si vyšlapete pevnou cestičku k profesnímu úspěchu. Jste naladěni na dobrou notu a začínáte se dostávat do formy. Vyšší výdaje za domácnost neberte tragicky, čas od času se prostě něco pokazí a je lepší s tím počítat.

Druhá polovina června je mnohem pozitivnější než ta první, protože nacházíte ztracenou vitalitu a máte chuť do práce. Najednou se nebojíte se prosadit, ale jen v oblastech, kterým rozumíte. Pracovně je to stále na draka, zejména ke konci týdne způsobíte šéfovi šok se svojí žádostí o volno. Jste přesvědčeni, že potřebujete delší dovolenou na zotavenou. Počítejte však s tím, že vás na ni nepustí.

Pro většinu lidí jste tajemní, ale teď dáváte na odiv své citlivější stránky. Chcete se seznamovat a dopřát si volnost. S opačným pohlavím to perfektně umíte a nedokážete si představit být ani chvíli sami. Na svět se díváte pozitivně a ostatní kolem sebe výhradně podporujete. Na pracovní úspěchy se můžete těšit ve velkém stylu. Nejlepší šance vás čekají ke konci týdne. Nadřízený je přímo u vytržení.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Milé Opice, od startu nového pracovního týdne se profesně příliš nevyznamenáte. Máte tendence se vychloubat, i když na to nemáte. Držte se při zemi a neodmlouvejte ani samotnému šéfovi, to by vás mohlo přijít draho. Na poli lásky se také nedaří, nemáte štěstí na protějšky podobného gusta. Nebojte se dát si malou přestávku, třeba si budete s partnerem vzácnější. Hlavně nedělejte ukvapené závěry.