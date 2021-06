Horoskop na tento týden: Kdo bude sršet kreativitou a mít skvělé nápady?

Největší starosti vám dělá jeden kolega, který vám znepříjemňuje život a narušuje profesní rovnováhu. Je pravda, že si nedáte nic líbit, ale tentokrát se nechcete s nikým hádat. Každopádně zůstaňte ve střehu, protože vám to zavaří i u šéfa a dokazování neviny bude problematické. Nakonec všechno dobře dopadne, ale pořádně se u toho zapotíte. Říkáte si, že úspěch není zadarmo, a pilně na sobě pracujete.

Zkraje týdne jste v práci aktivní a díky své trpělivosti se dokážete prosadit. Ale koncem týdne se něco stane a nadřízenému se rázem znelíbíte. Nepropadejte hned panice a zapracujte na sobě. Jen díky soustředění se vrátíte do starých kolejí. V domácnosti panuje divná nálada a nejvíce vás naštve trvalý partner, který na vás něco zkouší a vám se to absolutně nelíbí. Zbytek rodiny bude stát při vás.

Milí Tygři, v práci se vzpamatujete až na konci pracovního týdne. Přijde to jako dar z nebe, protože je na vás šéf nabroušený a úkoly chce svěřit někomu jinému. Pokud chcete náročné období přežít, více se soustřeďte a netvařte se kysele. Nadřízený si pak nebude myslet, že jste z práce otrávení. V tomto období byste měli více relaxovat a spát. Aktivní chvilky se budou střídat s pocitem únavy a vyčerpání.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Nejvíce vás trápí dlouhodobé problémy se zažíváním, které jsou spojeny s psychikou. Pokud podléháte svým emocím, zachraňte se aspoň vyváženou stravou a dostatkem spánku. Obloukem se vyhýbejte adrenalinovým sportům a náročným činnostem všeho druhu, skončilo by to úrazem. V práci excelujete, ale také máte neshody s šéfem. Je jisté, že se dostanete do křížku, ale stojíte si za svými postupy.