Horoskop na tento týden: Kdo by měl odpočívat, kdo bude sršet energií?

Milí Buvoli, první srpnový týden vás přivítá s otevřenou náručí, ale také se trochu zapotíte. Dalo by se říci, že procházíte šťastným obdobím. Pokud přijdou přeháňky, budou jen dočasné. Právě díky nim si uvědomíte své nedostatky. Na pracovišti vládne dobrá nálada, ale vám se prostě nedaří. Kolegové se vás snaží všemožně podpořit, ale nejde to. Schází vám praktické nápady a vytrvalost pro vás typické.

Nejsilnější stránkou bude v tomto období ta pracovní. Na první pohled je vidět, že jste nad věcí a moc dobře víte, co od života chcete. S kolegy komunikujete na profesionální úrovni, ale moc jim nepomáháte. Naposledy to nedopadlo dobře, někteří z nich vás jen využili, abyste udělali povinnosti za ně. I když je to ve vašem případě těžko uvěřitelné, hledíte si svého a s nikým se zbytečně nevybavujete.

Patříte ke znamením, která v životě potřebují lásku. Bez ní si neumíte život představit, a proto si hledáte partnera za každou cenu. Jenže do poloviny srpna vám seznamování růže nepřinese, nebudete mít štěstí na vhodné protějšky. Nápadníků máte dost, jenže vám kvůli nim bohužel vzniknou jen potíže. Ale později se situace urovná. Taktéž ve financích dělejte, co můžete. Dobrou radu vám nabídne kamarád.

Opatrní buďte ve všech oblastech života, protože nebudete mít na růžích ustláno. Rozhodně se nebojte katastrofy, ale dopřejte si klid. Zbrklé rozhodování a nevrlost by vám přinesly komplikace nejen v práci, ale také v rodinném prostředí. Právě s příbuznými hůře vycházíte a máte dojem, že vám nikdo nerozumí. Ono to nebude zase tak horké, proto se uklidněte a zkuste o svém chování a přístupu popřemýšlet.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Pondělí nezačne zrovna ideálně, protože je to nejméně šťastný den z celého měsíce. Ani následující pracovní dny vás nepotěší a budete muset ledacos skousnout. Milí Psi, neházejte flintu do žita. Sice se dočkáte pokárání od šéfa a nepochopení kolegů, ale nakonec vás to nakopne. To však nepřijde ze dne na den, proto na sobě pracujte a nefňukejte. Vaše pověstná vitalita je bůhvíkde, proto musíte zabrat sami.