Horoskop na tento týden: Kdo by měl před Vánocemi zvolnit? Nejste to vy?

Deset dní do Vánoc – jak je prožijeme? Zatím netušíme, co zase boj proti koronaviru přinese. O to víc se můžeme soustředit na rodinu a naše blízké. Jak budeme toto období zvládat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 14. do 20. prosince 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Tento týden vám přinese příjemné i negativní události. Pokud chcete mít přes svátky klidnou mysl, nehádejte se o maličkosti s šéfem a poslechněte jeho pokyny. Je to pro vás složité, ale jen díky tomuto chytrému postupu nebudete ochuzeni o vánoční odměny. Jestliže se s ním dostanete do vážného konfliktu, dojde i na výpověď. Nepokoušejte štěstí a uklidněte se. Nic jiného vám stejně nezbývá.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) V tomto pracovním týdnu budete mít problémy a autoritami. Naštěstí si nakonec uvědomíte, že nemá cenu bojovat s větrnými mlýny a kazit si tak blížící se vánoční svátky. Nicméně jste profesně nespokojení a potřebovali byste inspiraci. Ta k vám může přijít v podobě nového přátelství. Nyní jste velice komunikativní a nebaví vás sedět někde v koutě. Buďte spíše trpěliví a omezte svou zbrklost.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Z profesního hlediska jste aktivní a podnikaví. Jenže nadřízený s vámi není spokojený a stále jen kritizuje. Ještěže nejste hádavé typy, jinak byste ho poslali do patřičných mezí. Nebojte se, příští týden mu vytřete zrak! V domácnosti si dokážete sjednat respekt a také trochu přitvrdit. Není divu, když vám nikdo nepomáhá a vše zůstává na vašich bedrech. A partner utrácí za vánoční dárky jako divý!

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Patříte k velkým milovníkům Vánoc a rozhodně si je nenecháte zkazit naštvaným šéfem. Jeho kritika je mnohdy neoprávněná a dost to přehání. Na druhou stranu se vám tak úplně nedaří stíhat a zadané povinnosti zdárně dokončit. Jste unavení a potřebujete odpočinek. Nepodceňujte varovné signály svého těla a ponořte se do relaxace. Zejména o víkendu neblázněte a nežeňte se za nedokončenými úkoly.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, vaše schopnosti jsou pro šéfa zajímavé a kolegové vám mohou trochu závidět. Není divu, když jste výkonní a kreativní. Tento týden neřeknete poslední slovo a vaše krasojízda bude pokračovat až do Vánoc. Pokud by vznikly komplikace, nehádejte se. Předvánoční stresy nejsou pro nikoho příhodné. Umíte si však zachovat chladnou hlavu! Hvězdy vás překvapí i v osobní rovině, ale nesmíte rozkazovat!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Profesně se vám nedaří podle plánu. Vidíte to nejen vy, ale také nadřízený. I když se ze všech sil snažíte, stále to nestačí. Neměli byste se vystavovat nadměrnému stresu, protože ho nezvládáte. Milí Hadi, ne vždy jdou věci hladce. To však není konec světa! Věřte, že se vám příští týden nebudou zdát povinnosti náročné. Do té doby odpočívejte a upravte svůj jídelníček. Rozhodně se nepřejídejte.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Tento pracovní týden bude úspěšný. Ať už se pustíte do čehokoliv, tak vám to vyjde. Vyhýbejte se však klevetění s kolegy, protože mohou použít získané informace proti vám. Dejte si všechny povinnosti do pořádku, následující období nebude tak plodné. S trvalým partnerem obnovíte milostné vztahy a začnete si užívat společné chvíle s rodinou. Jste přesvědčení, že se příjemná nálada nepokazí!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Od poloviny týdne začnete být nervózní, protože máte dojem, že nic nestíháte. Ani s trvalým partnerem se na ničem nedokážete domluvit a malujete čerta na zeď. Milé Kozy, neberte si vánoční přípravy přehnaně k srdci. Kvůli tomu byste se neměly nervovat. Ohlídejte si raději finance a s případným dokupováním dárků to nepřehánějte. Vánoce nejsou o drahých prezentech, ale o lidské spokojenosti a lásce.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Do práce se vám chodit nechce, ale musíte. Myslíte však na jiné věci a vaše výkony vypadají podle toho. Milé Opice, neberte všechno na lehkou váhu. Přeci si nechcete zničit pověst, na které jste tak pracovaly. Jen nejlepší zůstanou ve formě za každých okolností. Nespoléhejte se na štěstí a zaberte. Pokud se vám podaří zlepšit výsledky, dočkáte se pochvaly a možná i příjemného finančního ohodnocení.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Na pokraji nového týdne jste rozmrzelí, protože se vám pracovně nedaří. Nadřízený vás musí stále na něco upozorňovat a na to nejste rozhodně zvyklí. Nejraději byste ho poslali do háje, ale to vám profesionální chování nedovolí. Je jen jedna možnost, prostě si z toho nic nedělejte a pracujte dle svého tempa. O lepší náladu se postarají kamarádi, kteří vám poradí s tipy na dárky a rozveselí vás.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Předvánoční přípravy vám nejsou po chuti, a proto se jim zdárně vyhýbáte. Soustředíte se výhradně na svou kariéru, která je báječně rozjetá. Nadřízený je z vašich postupů a nápadů nadšený a byla by obrovská škoda toho nevyužít. Na druhou stranu mohou trpět vaši blízcí, protože s nimi netrávíte mnoho času. O víkendu upečte aspoň nějaké cukroví, děti to náramně potěší a rozsvítí se jim očička.