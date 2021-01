Horoskop na tento týden: Kdo by měl přijmout porážku a začít znovu?

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Vaše drahá polovička je vůči vám chladná a život si bere podle svého. Je pravda, že se vám to moc nelíbí a přemýšlíte dost negativně. Vlastně byste na to neměli vůbec myslet a nechat svého partnera na pokoji. Ono ho to ke konci týdne přejde! Naopak svobodným vzniká dost situací na seznámení. I když to není snadné, novou lásku si můžete najít i v této nelehké době! Buďte otevření novým možnostem.