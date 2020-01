Horoskop na tento týden: Kdo by měl změnit práci, komu to bude doma skřípat?

Leden je v polovině, jak se cítíte? Máte chuť pustit se do nových věcí? Je to vhodný okamžik? Podívejte se na svou předpověď na týden od 13. 1. do 19. 1. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Už se zase týden s týdnem sešel a vy si toto období patřičně užíváte. Máte dobrou náladu a hýříte optimismem. Nic pro vás není nemožné. V práci jste v šéfově hledáčku, avšak v pozitivním slova smyslu. Vaše energie je nepřekonatelná a pyšníte se kreativním přístupem. Pokud chcete i nadále vynikat, tak si naplánujte dostatečný odpočinek, ať nepřijdete o svoji dávku vitality. Jste jako sluníčko.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, první polovina pracovního týdne bude prosluněná úspěchem a chutí do práce. Poté se však uzavřete do sebe a ztratíte elán. Přemýšlíte nad nepříjemnostmi a zbytečně malujete čerta na zeď. Naštěstí se uspokojíte aspoň v milostném životě. Patříte-li do řad svobodných, shledáte se s člověkem, který vám velice imponuje. Po zdravotní stránce jste fit a čilí jako rybičky. Stále o sebe pečujte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vztah s drahou polovičkou je na hraně a máte pocit, že už si nedůvěřujete tak jako dříve. Určitě objevíte dostatek příležitostí, jak si zlepšit náladu. Zejména v okruhu blízkých přátel naberete novou energii. Investujte do svých koníčků, zejména pokud jsou zábavné a nevšední. Pokud jste se nedávno seznámili, dávejte si pozor na pocit nejistoty. Nebojte se, je to jen dočasné, ale může to s vámi zamávat!

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) První polovina pracovního týdne bude velice náročná, a to především v profesním životě. Nacházíte se v bludném kruhu a potýkáte se s krizovými situacemi. Kolegové vám ovšem naštěstí pomáhají. Od středy se situace zlepší a nasazujete pomalejší tempo. Zadané úkoly se vám tak plní mnohem snadněji. Šéf je sice stále naštvaný, ale tyto drobnosti už házíte za hlavu. Jste mnohem pohodovější a klidnější.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Toužíte po vedoucí pracovní pozici, a proto na sobě dřete jako mezci. Jste průbojní a nenecháte se nikým odradit. Avšak od čtvrtku se musíte potýkat s náročnými požadavky nadřízeného, který po vás chce stále lepší výkony. Jde vám z toho hlava kolem, ale zaberete dle potřeby. V milostném životě prahnete po upřímnosti a harmonii. Trvalý partner je uzavřený do sebe a nemá náladu na něžnosti.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Poslední dny jste jako na houpačce a podléháte velkému stresu. Naštěstí nad vámi drží hvězdy ochrannou ruku a snaží se s vámi překonat veškeré překážky. Jakmile upustíte od chmurných myšlenek, uvidíte všechno mnohem pozitivněji. Nepříjemnosti očekávejte i v rodinném prostředí. Od začátku ledna si nerozumíte s rodiči a situace se může ještě přiostřit. Svěřte se svým přátelům. Rádi vám pomohou.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Vykročte vstříc novým zkušenostem a nedržte se rituálů, které vám brání v rozletu. I když na vaše návrhy nadřízený neodpovídá kladně, tak se časem umoudří. Proto z toho nebuďte rozhození. Vše se v dobré obrátí. Zůstaňte však nohama pevně na zemi, jinak se připravíte o mnohé. Užívejte si v oblasti lásky. Sice už nejste tak přitažliví jako v první polovině ledna, ale stále jste v kurzu!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Také tento týden pokračujete v krasojízdě úspěchu. Jste zvyklí, že máte všechno hned, ale nyní se musíte smířit s tím, že se vytoužené ovoce spokojenosti dostaví pomaleji. Jedná se zejména o profesní svět. Začínáte být totiž mentálně vyčerpaní a toužíte spíše po odpočinku. O víkendu si dopřejte odpočinek s kamarády, ale rozhodně příliš neflámujte. Jak se říká, všeho s mírou!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Lednové období je pro vás profesně nadstandardně úspěšné, a to nejen pro ty, co pracují v oblasti práva. Opice se totiž dokáží prosadit i v jiných oborech, a zaslouží si tak od šéfa nějaké finance navíc. To se vám zamlouvá. Bohužel v rodinném kruhu to jen vře a s jedním členem si absolutně nerozumíte. Ani o víkendu se situace nezlepší, ba naopak – spíš se přiostří. Nemá cenu se v tom dále pitvat.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Ke spokojenosti vám vlastně nic nechybí. Pracovní sféra je naplněna úspěchem, láska klepe na dveře a rodinný život šlape jako na drátku. V žádném případě byste neměli usínat na vavřínech, ale pilně na sobě pracovat. Pokud přemýšlíte o změně zaměstnání anebo o nějakém přivýdělku, nacházíte se v ideálním období. Nyní jste plni energie, vynalézaví a kreativní. Využijte toho, jinak vás to bude mrzet.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Jedete na plný plyn, a to se vám ohromně líbí. Už jste prostě takoví, neumíte sedět na jednom místě. V zaměstnání se cítíte báječně a práce vám jde od ruky. Patříte k nejlepším a kolegové vám mohou jen závidět. Ke konci týdne může přijít mentální vyčerpání, tak nezapomínejte doplnit energii a odpočívat. S rodinnými příslušníky si vůbec nerozumíte, doma je nebývale dusná atmosféra.