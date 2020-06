Horoskop na tento týden: Kdo by měl zvolnit a odpočívat? Kdo naopak přidat?

Dny se sice prodlužují, ale na léto to zatím moc nevypadá, i když zaplaťpánbůh za déšť. Jaký bude druhý týden v červnu? Komu se bude dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 8. do 14. června 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Neděle se s pondělím sešla a už je tu opět nový týden, do kterého vstupujete zvesela. I když máte na bedrech i docela dost problémů, jste plní optimismu. Jen si představte, že to bude za pár dní mnohem lepší a budete mít rázem i lepší náladu. Neradujte se ale předčasně. Ještě si užijete dost nepříjemností, a to zejména v práci, kde se nemůžete zavděčit šéfovi a nelíbí se mu vaše nápady ani přístup.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Od přírody jste podnikaví. Když vidíte skvělou finanční příležitost anebo výhodnou koupi, tak ji využijete. V posledních dnech jste si zvedli své sebevědomí a v novém měsíci záříte jako sluníčko. V lásce se vám blýská na lepší časy. Pokud jste ještě nepotkali pravou červnovou známost, stane se to tento týden. Akorát se musíte dívat kolem sebe a nemyslet jen na pracovní povinnosti a investování.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, tento týden bude velice náročný, ale právě díky tomu poznáte, jak moc jste silní a stateční. Obrovský otazník visí nad profesními povinnostmi. Osobně si myslíte, že vám jde vše od ruky, ale nadřízený má opačný názor. Kvůli vysokému sebevědomí a chvástavosti se můžete dostat do nepříjemných problémů. To platí i pro oblast lásky. Očekávejte hádku ve vztahu anebo rozchod s nedávnou známostí.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Počítejte s úžasným obdobím. Až skončí, budete na něj s láskou vzpomínat. Momentálně neposedíte na jednom místě a snažíte se stihnout dávné resty a realizovat nové nápady. Naštěstí se vám to podaří v práci i v domácnosti. Přestavba domu či proměna pokojů v bytě můžou začít! Před šéfem se tento týden skvěle předvedete, protože se pyšníte dobrou fyzickou kondicí a větší námaha vám nedělá žádné problémy.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Během týdne si uvědomíte, že na tom nejste fyzicky tak dobře, jak jste předpokládali. Dopřejte si proto volnější pracovní tempo. Nadřízenému nemusíte nic vysvětlovat, práci odvádíte i tak skvěle. Snažte se reagovat na potřeby partnera i dětí. Vše dokonale zkombinujete a na víkend si naplánujte zábavu podle gusta. Období hádek je v nedohlednu, a tak si užívejte romantické nálady v trvalém i novém vztahu.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Makáte na sobě každý den a podle své drahé polovičky už to opravdu přeháníte. Milí Hadi, je to pravda. Místo toho, abyste byli rádi, jakou má o vás partner péči, tak mu nadáte. I když se vám nedaří, nemusíte kolem sebe prskat. Pozor v práci! Veškeré povinnosti musejí být hotové, jinak si to u nadřízeného odskáčete a půjdete na kobereček. Celkově byste se měli zklidnit, protože jste tak trochu mimo.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V druhém červnovém měsíci se vám nepovede o moc lépe. Stále se vám nedaří v práci a do všech úkonů se musíte doslova nutit. Šéfovi se to přestává líbit, ale nezapomíná na vaše nedávné úspěchy. Dostanete od něj ještě šanci. Kdoví, jestli to pomůže. Každopádně se už v pondělí těšíte na víkend. Náladu si spravíte při nakupování. Klidně si můžete zajít ke kadeřníkovi. Jakákoliv změna vám prospěje.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Nejvíce vyniknete z profesního hlediska. Nadřízenému vyrazíte svými nápady dech. Nemusíte se ani moc snažit. Jde to nějak samo. Tohoto období byste měli na sto procent využít ve svůj prospěch. V polovině týdne očekávejte novou pracovní nabídku, z níž budete jako u vytržení. I nadále na sobě makejte, vzdělávejte se, ale také relaxujte a nabírejte inspiraci v přírodě. Vyčistíte si hlavu.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Červnové dny pro vás nejsou procházka růžovým sadem, a proto se uzavíráte do sebe a náladu měníte jako chameleon barvy. Hned na začátku týdne očekávejte studenou sprchu od šéfa. S vašimi výkony není spokojený a zastání nenajdete ani u kolegů. Jsou na vás naštvaní, protože s nimi netáhnete za jeden provaz. Velkou obezřetnost mějte ve financích, šinete se k bankrotu. Šetřete a zklidněte se.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Do dalšího pracovního týdne vstupujete s patřičnou dávkou energie. Není divu, když se vám profesně daří. Jste takoví přizpůsobiví, kreativní a máte čuch na peníze. Tak to se nadřízenému samozřejmě líbí. Vaše odhodlání je skvělé a toužíte i po dalším vzdělávání. Také s dětmi trávíte dost času, protože nechcete zanedbat jejich školní povinnosti. Dohodnete se s nimi na mírnějším prázdninovém rozvrhu.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Dalo by se říci, že jste se svým životem spokojení i za cenu častého selhání. Už máte dost stresu a hraní si na něco, co není možné. Prostě si jedny z nejkrásnějších dnů v roce užíváte a nebojíte se experimentovat. V práci vás nadřízený občas pochválí a jindy zase ne. Takový obvyklý stav, který je vlastně příjemný. V trvalém vztahu jste docela spokojení a s partnerem jste omezili hádky na minimum.