Horoskop na tento týden: Kdo by se měl držet zpátky a raději nic nepodnikat?

Půlka února za námi, jaký bude začátek té druhé? Podívejte se na svou předpověď na týden od 15. do 21. února 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, vcházíte do týdne plného příjemných zpráv a správných rozhodnutí. Dalo by se říci, že se vám bude ve všem dařit a výrazné změny nepřijdou ani do konce února. Na pracovišti jste oblíbené a kolegové k vám vzhlížejí. Dalo by se říci, že vás považují za druhého šéfa. O peníze nemáte nouzi, nejenže dostanete přidáno, ale dokonce můžete počítat s dárkem. Každému pomáháte a taháte ho z bryndy. Co přinese čínský rok kovového Buvola? Podívejte se video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Od prvních únorových dní jste podráždění a táhne se to s vámi dál. Naštěstí je to už lepší a nehrozí vám výpověď – nadřízenému se nelíbí styl vaší práce ani ostrý jazyk. Jakmile dojde k celkovému zklidnění, nepůjde vám o všechno. Tento týden se však vyhýbejte náročným povinnostem, rozhodně nepodnikejte, neinvestujte a nenoste s sebou vyšší obnosy. Držte se ve všem zásadním zpátky, vyplatí se to. Velký horoskop pro rok 2021: Co vás čeká podle astroložky Jarmily Gričové? Rok 2021 bude probíhat pod vládou Saturna. Dá se čekat, že budeme…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Jste samá legrácka a úsměv. Kolegové s vámi rádi spolupracují, protože se nenudí, a především jim kdykoliv a bez řečí pomůžete. Vašich skvělých schopností si všiml i náročný šéf. Nebojte se, spíše počítejte se zkouškou, podle níž vás bude hodnotit. Jakmile ji zvládnete, dočkáte se finančního bonusu. Finance máte pod kontrolou a můžete si koupit něco dražšího a určitě něco moderního na sebe. Horoskop a peníze v roce 2021: Komu se bude dařit, kdo musí být opatrný? Jak dlouho nás budou ještě trápit ekonomická opatření, která řadě z…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, v tomto pracovním týdnu budete jedničky firmy. Je úplně fuk, zda jste na home office, či pracujete někde v dílně. V každém případě zaujmete šéfa svými schopnostmi, dovednostmi a profesionálním přístupem. Nemine vás finanční odměna a možná ani povýšení. Pokud nepovolíte a udržíte se v kondici, dotáhnete to letos pořádně vysoko! Po vedoucím postu ale netoužíte, i když si ho zasloužíte. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Vaše schopnosti a dovednosti jsou sice skvělé, ale to vám k úspěchu nepostačí. Vaším největším problémem je totiž nadřazené chování a ostrý jazyk. Do toho začínáte rozkazovat svým kolegům, a těm se to fakt nelíbí. Pokud jste si od šéfa ještě nevysloužili výpověď, klidně ji můžete dostat teď! Starejte se o svou práci a dávejte si pozor na chyby. Jste nesoustředění a něco vám může velmi snadno utéct. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Máte za sebou úspěšné období a pokračujete v krasojízdě. Nadřízený vám stoprocentně důvěřuje a vy jste šťastní. S kolegy vycházíte dobře a nehrozí vážné konflikty. Psychicky jste v harmonii a nerozhodí vás ani podrážděný partner, jehož nepříjemná nálada se začne projevovat o víkendu. Hlavně nezoufejte a věřte svým instinktům. Protějšek jste si vybrali hned z několika důvodů, tak krizi ustojíte. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Ať už jste s dětmi doma, anebo chodíte do práce, zachováváte si optimistickou náladu i přístup. Své potomky dokonale motivujete a snažíte se uvolnit nepříjemnou atmosféru kolem Covidu. Vsaďte na výtvarnou činnost, modelování anebo tvoření z papíru. Čtení a učení mají nad hlavu a právě u těchto věcí se odreagují, čímž vám zbude více času na práci či lenošení. O spokojenost rodiny se umíte postarat. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, vaše akční povaha vám může uškodit. Už na startovní čáře února jste měly s šéfem problémy, které se mohou prohloubit. Stojíte na tenkém ledě a zahráváte si se svou budoucností. Přestaňte vše nevhodně komentovat. Nadřízenému se nelíbí vaše vystupování ani připomínky. Klidně vás z fleku vyhodí a v době koronaviru si budete hledat zaměstnání horko těžko. Ani doma se nikomu vaše chování nezamlouvá. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé opice, vaše aktivita je prostě báječná a umíte se o všechno postarat. Na pracovišti lítáte jako blázni a každému vyjdete vstříc. Doma všem pomáháte a staráte se o blaho rodiny. V tomto období si můžete přijít na slušné peníze, získat odměny i dárky. Pokud byste chtěly investovat, pusťte se do toho tento týden, další období nebude podnikavosti tak nakloněno. Na kariérním žebříčku stoupáte rychle vzhůru! Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, vaše ambice by vám mohl kdekdo závidět. Jenže vy dosáhnete svého cíle jako mávnutím kouzelného proutku. Vysoké pracovní nasazení a trpělivost vám nejsou cizí. Nadřízený vás v blízké budoucnosti odmění a nebudete toho litovat. Rovněž se sblížíte s jedním z kolegů. Nejdříve si myslíte, že vás chce potopit, ale opak bude naštěstí pravdou. Únor bude prostě báječný a každé šance musíte využít. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Do poloviny týdne si dávejte pozor na úrazy a rychlé vyčerpání. Poté se situace o poznání vylepší a vy budete nad věcí. Nicméně nejste spokojení ve vztahu ani v práci, jenomže si za to můžete sami. Váš slovník je otřesný a do všech se navážíte. Nadřízený je opravdu nespokojený a uvažuje o napomenutí, snížení platu i vyhazovu! Nezahrávejte si s ohněm a přizpůsobte se jeho pravidlům, jinak skončíte. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…