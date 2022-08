Horoskop na tento týden: Kdo by se měl více snažit v práci?

Jak se nám povede druhý týden v srpnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 8. do 14. srpna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, nový pracovní týden vám přinese spoustu nečekaných událostí, které budou přímo báječné. Z profesního hlediska jste nad věcí a nebojíte se i zariskovat. Vaše horká hlava má naštěstí dovolenou, a proto si rozumíte s nadřízeným i kolegy. Konečně se dostáváte do mentální formy, díky čemuž budete velmi úspěšní. Pustíte se do tvrdé dřiny, která vám ve výsledku přinese jenom sladké plody.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Procházíte příjemným obdobím, v němž dosáhnete mnoha úspěchů. Nadřízený je k vám milý, ale přesto si dejte pozor na svoje chování. Klidně by se mohlo stát, že se vám nepodaří získat si respekt. Občasné výbuchy a změny nálad jsou pro vás nebezpečné. Věnujte se poctivé práci a nebuďte na sebe moc přísní. V rodinném kruhu panuje hezká nálada, proto si ji nenechte ničím zkazit. Letní dny vám prostě svědčí.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vaše životní kroky jsou rozporuplné a nedaří se vám, jak byste chtěli. Nejhorší je to v profesní oblasti, která je náročná. Na první pohled je vidět, že vám docházejí síly a neumíte se poprat s tím, co vám osud nabízí. Jste unavení a vypadáte vyčerpaně. Do toho si moc nerozumíte s nadřízeným ani kolegy, kteří jsou na vás zlí. Dokonce za ně musíte dělat práci, kvůli které potom nestíháte vlastní úkoly.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Z pracovního hlediska jste nepřehlédnutelní, protože se vám daří jako nikdy. S kolegy vycházíte na jedničku. Spolupracovníci si k vám chodí pro radu, což vás motivuje k lepším výsledkům. S šéfem si rozumíte a nemáte mezi sebou konflikty. Ruku na srdce. S takovým profesním štěstím jste ani nepočítali. V rodinném kruhu vládne milá nálada a všem příbuzným jste plně k dispozici. Letní měsíce vám velmi svědčí.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, letní dny máte v oblibě, ale vlastně si je ani neužíváte. Věci nejdou podle plánu, což vás mrzí. Máte dojem, že vám teď nikdo nerozumí a nadřízený i vaši blízcí vám házejí klacky pod nohy. Zaujměte optimistický přístup k životu a nesnažte se všem za každou cenu zavděčit. Asi by vás to přestalo po čase bavit. Pokud se rozhodnete ukončit pracovní poměr, není to dobrý nápad. Vše se určitě vytříbí.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Vaše profesní ambice jsou rozsáhlé a plánujete uspět. To se vám nakonec podaří, ale měli byste si dávat pozor na možné pomluvy a drby na pracovišti. Jeden kolega na vás opravdu žárlí a závidí vám úspěch. Opravdu se teď nikomu nesvěřujte a vše si po sobě kontrolujte. Kvůli lžím byste mohli přijít o lukrativní pracovní nabídku. Nestarejte se o to, co dělají na pracovišti druzí a hlídejte si svoje povinnosti.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) I když patříte k úspěšným znamením, ne vše bude zalité sluncem. Odvádíte skvělé výkony, ale váš nadřízený je prostě neocení. Vás to velmi mrzí, protože dlouhodobě usilujete o zvýšení platu a povýšení. Sice jste naštvaní, že vás nadřízený ignoruje, ale nechcete se s ním hádat. Rovněž se vyhýbejte ukvapeným nákupům, protože si teď pořizujete věci, o které už velmi brzy nebudete mít žádný zájem.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V trvalém partnerství trvají rozpory, a proto jste smutní. S protějškem je vám jinak moc hezky, jenomže teď mluvíte jinou řečí. Během víkendu vás jeho výčitky omrzí a uzavřete se do sebe. Tichá domácnost je tedy nejlepší řešení. V duchu si myslíte, že vám tato cesta pomůže. V práci si dávejte pozor na zbrklost, mohla by se vám vymstít. Na všechny povinnosti byste se měli určitě lépe soustředit.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Pro všechny případy se obrňte trpělivostí a nepouštějte se do hádek. Nadřízený to s vámi myslí dobře a snaží se vás navést na správnou cestu. Pracovní povinnosti totiž neplníte podle jeho přání a ke konci týdne z toho bude rozladěný. Změna přístupu je tedy nevyhnutelná. Do toho si nerozumíte ani s kolegy, protože musejí dodělávat některé úkoly za vás. Teď nejste na pracovišti zrovna moc populární.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Při nakupování módních doplňků a oblečení si dejte pozor na to, abyste nepřebrali. Zvolíte si totiž modely, v nichž budete tak trochu pro smích. Když už musíte nakupovat, tak vyrazte s dobrým přítelem, který vám poradí. Určitě využijte svoje parádní profesní schopnosti – momentálně patříte k nejlepším pracovníkům a moc dobře to víte. Již brzy budete povýšení nebo vám nadřízený zvedne plat.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) V tomto pracovním týdnu se potýkáte s takovými patáliemi, které vám hlava absolutně nebere. Možná byste se měli uvolnit a každou minutu nemyslet na to, co vás čeká. Vždyť nejste tak hloupí, abyste si dělali problémy tam, kde nejsou. Milí Psi, vezměte rozum do hrsti a uspořádejte si život podle sebe. I když se zrovna nepyšníte ideálními schopnostmi, tak byste mohli být otevření novým možnostem.