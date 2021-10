Horoskop na tento týden: Kdo by se měl zklidnit, protože s ním není k vydržení?

Jak se vám bude dařit na konci října? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 25. do 31. října 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Poslední říjnový týden bude ten nejlepší z celého měsíce. I když budete tak trochu bez energie a unavení, zpomalení vám prospěje. Po finanční stránce se vám naskytnou nové možnosti uplatnění a uvědomíte si, že nic není tak horké, jak to vypadá. Milé Krysy, v práci jen záříte a nejste konfliktní. Díky pozitivní změně chování se dočkáte i malé odměny od šéfa, a to se nebudete muset ani výrazně snažit.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nový týden přinese spoustu informací, které bude nutné správně vstřebat. Naučte se o věcech přemýšlet, ne je hned rozhodnout. Vzpomeňte si na to, jak jste jindy trpěliví, a to vám růže přináší. Ne všichni kolem vás jsou špatní a hrají špinavou hru. Končí období profesních nesnází, ale neusínejte na vavřínech. Je třeba postavit se všemu čelem. Ke kolegům buďte tolerantní a chovejte se k nim slušně.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Finální fáze měsíce bude příjemná, protože v práci se dočkáte povýšení a dokonce zvýšení platu. Nelze říci, že máte nadlidské schopnosti, ale jste všude, kde je vás třeba. Ke kolegům se chováte fantasticky a na pracovišti se staráte o pohodovou náladu. Nadřízený vás jistě ocení a opadnou z vás chmury, které vám hrozí zejména ve finanční oblasti. I tato situace se dá řešit, ale zbytečně neriskujte.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, v říjnu jste kapánek rozladění a občas nepřemýšlíte, jak se s ostatními bavíte. Měli byste dojít k tomu, že nic není dokonalé. Každý má někdy své mouchy, a to i vy sami. Zkuste se vžít do svých blízkých. Určitě by se vám nelíbil styl přístupu, který máte vy. Koncem týdne byste se měli zklidnit a nehrotit situaci. Po pravdě řečeno už k tomu mělo dojít dávno, protože je to s vámi nevydržení.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) I když je poslední říjnový týden plný únavy, daří se vám ji přemoci. Sice nemáte tolik vitality jako v minulých dnech, ale ani vám to nevadí. Berete to z té lepší stránce, aspoň si odpočinete. Vyčerpání nemá vliv na vaši výkonnost, proto jste klidní. Sami uvidíte, že se to postupně zlepší a opět se budete věnovat všemu naplno. Nyní relaxujte, věnujte se wellness aktivitám a bavte se ve společnosti.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Na pracovišti se chováte sebevědomě a nadřízený na vás pěje samou chválu. Zkraje října byste tomu nevěřili, protože se k vám choval odměřeně a stále mu něco vadilo. Nyní stojíte nohama pevně na zemi a nebojíte se budoucnosti. Jenom na riskování nemáte povahu a snažíte se spíš držet jasných pravidel. Na domácí půdě panuje příjemná nálada, proto byste mohli naplánovat společný prodloužený víkend.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Hned v pondělí se pustíte do práce, abyste stihli dokončit všechny resty. Blíží se totiž prodloužený víkend, v němž chcete relaxovat a podívat se někam s přáteli anebo rodinou. Z profesního hlediska si nemůžete na nic stěžovat, protože se k vám chovají všichni moc hezky a nadřízený je s vámi spokojený. V kolektivu panuje dobrá nálada a je možné, že si s kolegy po práci zajdete na skleničku vína.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Většinu času trávíte se svou rodinou, které jste moc scházeli. Rodinné vztahy nebyly zrovna ideální, proto byste se měli opravdu snažit. Do drahé polovičky se nenavážejte, a především ji už nepodezírejte z nevěry. Jinak se vše vrátí do starých kolejí a mohli byste se i rozejít. Prodloužený víkend využijte k upevňování zázemí. Naplánujte si výlety s kamarády a volný čas věnujte jen blízkým.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Aktuálně toužíte po vzdělání, a proto si rozšiřujete obzory. Záleží jen na vás, jakým směrem se vydáte. Pokud vás něco baví, prostě tomu věnujte více času a jistě v tom brzy vyniknete. Každému je dáno do vínku něco jiného, ale vy jste především zruční a kreativní. Patříte-li ke starší generaci a je vám hloupé pouštět se do nových koníčků, je to hloupost. Prostě si tím uděláte radost a okolí vás podpoří.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V průběhu října jste se mnohokrát napálili, ale konečně jste vzali život do svých rukou. Díky zdravému sebevědomí jste uspěli ve svým tajných přáních. Milí Kohouti, jakmile si začnete více věřit, dosáhnete hodně vysoko. I nadřízený si uvědomil, že by přišel o spolehlivého zaměstnance. V kolektivu jste teď oblíbení, ale stejně byste se neměli svým spolupracovníkům se vším svěřovat. Něco si nechte pro sebe.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Práce vám jde vskutku od ruky a ostatní jenom zírají. Objevíte se na správném místě a ve správnou chvíli. Je až neuvěřitelné, jak jste aktivní a kreativní. Nezapomínejte však svým kolegům pomáhat, jinak na vás zanevřou. Závist je totiž všudypřítomná, ale zatím jste ji naštěstí v nikom nevzbudili. Větší pozornost věnujte finanční oblasti, kde se mohou objevit problémy spojené s nadměrným utrácením.