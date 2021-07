Horoskop na tento týden: Kdo by si měl dát pozor na hádky v rodině?

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Bohužel vás čeká nepříjemný týden, který nezachrání ani drahocenné dny volna. Zpočátku jste nad věcí a od hádek se držíte stranou. Jeden člen rodiny je natolik tvrdohlavý a nemůžete se s ním na ničem domluvit. Zatím se držíte, ale už o víkendu si přestanete rozumět. Ani v práci to není žádný med, protože si nesednete s nadřízeným. On po vás požaduje jiný systém práce a vám se to nezamlouvá.