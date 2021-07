Horoskop na tento týden: Kdo by si měl dát pozor na peníze a méně utrácet?

Jak se vám bude dařit v půlce července? Co vás čeká? Podívejte se na svou předpověď na týden od 12. do 18. července 2021 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Aktuálně jste vitální a plní energie a jistě vás potěší, že budete akční ještě hezkou řádku dní. Díky tomu zvládnete nepříjemnosti v práci. Nadřízený vám totiž najednou nerozumí a vaše nápady se mu nezdají dost dobré. Nesnažte se mu dokázat opak, jinak byste se s ním dostali do konfliktu. Pracujte podle jeho požadavků a uvidíte, že tato cesta vám přinese sladké ovoce. Musíte být zkrátka trpěliví.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Minulý týden jste byli profesně nezajímaví, nyní se karta obrací. V pondělí si zmapujete své možnosti a usoudíte, že se šéfem nemá cenu se hádat. Přistoupíte na jeho příkazy a pak přijde to nejlepší! Až do konce července se vám bude dařit a vyděláte si korunky navíc. Co se týče peněz, budete mít zpočátku smůlu a neměli byste si brát žádné půjčky. Potom se však blýsknete a chytnete rozum do hrsti.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, červencové dny vás naplňují a přinášejí vám spokojenost. Není divu, když jste po pracovní stránce dobře naladění. S kolegy se vám dobře komunikuje a společnými silami vytvoříte úžasný projekt. Největší zásluhu na tom máte vy, protože jste činorodí a oplýváte kreativními myšlenkami. Během týdne se vám naskytne možnost získat informace, které by vám pomohly v úřední či finanční oblasti.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Pokud máte dlouhodobě špatnou náladu a do všeho se musíte nutit, není to samo sebou. Tento týden si spravíte chuť aspoň po pracovní a finanční stránce. Vaše komunikační vlastnosti sílí a v polovině týdne domluvíte výhodný obchod. K tomu máte štěstí při nakupování. Je možné, že dostanete k nákupu i hodnotný bonus. V práci se řadíte k nejlepším. Nebude to hned v pondělí, ale pátek bude ve vaší režii!

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, momentálně si zakládáte na svém vzhledu a také do něj hodně investujete. Někdo z blízkých vám změnu vizáže zkritizuje, což vám přijde líto! Nic si z toho nedělejte, protože vám jen závidí. Na druhou stranu byste měli ubrat v utrácení, jinak budete trpět nedostatkem. Opravdu to není legrace. Bůhví jak to dopadne v práci. Neshody s nadřízeným jsou na denním pořádku a ve hře je i vyhazov!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Minulý týden jste nebyli ve své kůži a nasekali jste spoustu chyb. Naštěstí je toto období za vámi a vcházíte do velmi povedeného časového úseku. Milí Hadi, počítejte s tím, že se vám bude dařit v lásce, pracovních i finančních aktivitách. Nespoléhejte se však na sílu vyšší moci. Za vaším úspěchem stojí jen dřina, ale to už přece dávno dobře víte. Nadřízený se vám bude na konci týdne málem klanět!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Poslední dobou toho na vás bylo moc. Jste více unavení a potřebujete kvalitní přísun odpočinku. Členům rodiny se to nelíbí, protože si zvykli na pohodlí. Ale i když budou zprvu protestovat, musí se o sebe sami postarat. Nemůžete dělat povinnosti i za ostatní, to byste se sedřeli! Také v práci polevíte, ale nebojte se! Zpomalte a zkuste se lépe soustředit. Už příští týden zaznamenáte příliv energie.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Parné letní dny prostě zbožňujete, protože se vám otevírá možnost seznamování. Opačné pohlaví na vás může oči nechat, protože jste sexy a zábavní. Nic jiného si nemohou od letní lásky přát. Pokud jste v čerstvém či trvalém vztahu, bohužel vás ovládne žárlivost a majetnictví. Dávejte si na to velký pozor, svým nevhodným chováním byste si mohli zruinovat vztah. A to byste nesli těžko!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Nadřízený k vám přijde s určitou nabídkou, kterou vychvaluje do nebe. Jenže to má háček, na první pohled je báječná, po zvážení se vám nelíbí. Je pravděpodobné, že tuto pracovní příležitost odmítnete a možná se s šéfem mírně nepohodnete. Navíc se vám nelíbí, že vás špatně ohodnotí. Dřete jako mezci a prémie nestojí za řeč. Posilujte své zdraví a psychickou stránku, udržujte si optimistickou náladu.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V tomto období neoplýváte dobrou náladou a jste uzavření do sebe. Svým blízkým vůbec nedůvěřujete, a to není dobře. Zkuste si popovídat s milým človíčkem, který vám poradí a dodá sebevědomí. Opravdu máte o sobě nízké mínění a vůbec si nevěříte. Stále se něčím vyčerpáváte a malujete čerta na zeď. Pokud v tom budete pokračovat, stanou se z vás životní pesimisté a přijdete také o věrné kamarády.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) O červencové pohodě jste měli jinou představu. Měsíc nezačal zrovna špatně, ale jeho pokračování je nepříjemné. Nejvíce to pocítíte v práci a ohledně peněz. Je možné, že prohrajete soudní spor a zaděláte si tak na větší problémy. S penězi byste měli zacházet obezřetně, protože jich máte pramálo! Nadřízený na vás klade vysoké nároky. Jeho rady skousněte a budete mít klid. Musíte jen více zabrat!