Horoskop na tento týden: Kdo by si měl dát pozor na peníze a na utrácení

Začíná září, možná na vás padá nostalgie z končícího léta nebo naopak netrpělivě doufáte v nový začátek? Komu se bude v tomto týdnu dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 31. srpna do 6. září 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Minulý měsíc byl pro vás jako procházka růžovým sadem, ale zkraje září počítejte s jistým propadem. Najednou pro vás bude všechno složitější. Nad vším moc přemýšlíte a nemůžete se dostat do svého obvyklého tempa. Měli byste se uvolnit a rovněž více dbát o své zdraví, jinak by vás mohly znepokojit potíže s ledvinami. Více se o sebe starejte a nezdary neprožívejte s těžkým srdcem. Brzy to přejde. Magie duše podle stromů. Jací jste podle keltského horoskopu? Před spoustou let se druidové domnívali, že stromy ztělesňují…

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Největší radost vám udělá v tomto zářijovém týdnu vaše zdravotní kondice, protože jste aktivní a činorodí. Nadřízený s vámi nemá sebemenší problém, ale stejně byste neměli usínat na vavřínech, dál na sobě pracujte, nebo krok s ostatními neudržíte. Naštěstí máte mnoho energie, kterou můžete využít hned v několika směrech. Teď jste navíc zamilovaní až po uší, ale i to se může v neděli ihned změnit. Jak držíte svůj mobil? Víte, že to o vás prozradí, jakou máte povahu? Držíte mobil oběma rukama, nebo vše zvládnete v podstatě jen jednou?…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) S jedním členem rodiny si polezete až do poloviny září na nervy, a proto byste s ním neměli vést vážné rozhovory. Milí Tygři, opravdu si na to dejte pozor, protože byste mohli poškodit vztahy. Naopak v práci vynikáte a nebojíte se ujmout i náročných úkolů. Máte nakročeno k velkým úspěchům, ale nesmíte tlačit na pilu. Vzdělávejte se a užívejte si svého kreativního myšlení. Šéf bude spokojený. Vizualizace: Meditace, která umí oklamat mozek. Představy bere jako skutečnost Vizualizace je jednou z forem mentálního tréninku a druhem meditace,…

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Milí Zajíci, sotva se vám začalo na konci srpna trochu dařit, jde to opět k horšímu. Hlavně se nevzdávejte, protože za to nemohou ani tak vaše schopnosti jako špatná nálada a negativní přístup. Jste jako na trní. Do práce si nosíte problémy z domu a pak zase naopak. Mícháte páté přes deváté. Větší pozor byste si měli dát na své finance, které vůbec nehlídáte a máte problém je momentálně vydělat. Která znamení by spolu neměla chodit ani žít? Těmto to nebude fungovat! 8 Vztahy nejsou nikdy jednoduché a není vždycky snadné s tím druhým…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) V tomto období vám nelze upřít sílu, chuť do práce a kreativní myšlení. Milí Draci, připravte se na pořádnou jízdu, při které budete mít hlavní slovo. Už je to tak. Kam přijdete, tam se rozsvítí sluníčko a vy budete středem pozornosti. Nemyslete si, že je všechno zlato, co se třpytí. Nad financemi byste se měli zamyslet, protože dost utrácíte a potom strádáte. Snažte se do této sféry zavést řád. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Konečně máte před sebou příjemný měsíc, který se ponese v duchu spokojenosti a úspěchu. Opadl z vás stres a neřešíte každou malichernost. Za tuto vlastnost vám poděkují hlavně členové domácnosti, které nepeskujete, ale necháváte jim volnou ruku. Pracovně vynikáte. Pokud sháníte nové zaměstnání, máte velké šance na uplatnění. Každopádně více odpočívejte a nenechte se stáhnout profesní lačností. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Poslední dobou se vám vůbec nechce chodit do práce, protože vás nelákají úkoly, které musíte vykonávat. Pokud ale přemýšlíte o jiném zaměstnání, zpomalte. Vaše pesimistická nálada by nebyla dobrou vizitkou, nejdříve se zbavte této nechuti. Však ono to přejde. Dávejte si pozor na námitky trvalého partnera. Může k vám být dost ostrý a přímý, na což nemáte momentálně dostatek argumentů. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Tento týden bude ze všech v září nejlepší. Poté už to nebude tak veselé, ale nebudeme předbíhat. Na pracovišti patříte k hvězdným zaměstnancům a víte, že potřebujete dotáhnout věci do konce. Nadřízený si toho váží. Počítejte s tím, že vám to pomůže v nadcházejícím období. Momentálně jste zamilovaní až po uši, a proto máte dobrou náladu. Jedná se o extra žhavý flirt, nic trvalého, to mějte na paměti. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Nový měsíc vám přinese nespočet příležitostí ke zdokonalení, a proto v žádném případě neusínejte na vavřínech. Dívejte se na věci ze správného úhlu a nevyvolávejte zbytečné konflikty. S šéfem se totiž nemusíte pohodnout. Naštěstí nepůjde o vážný konflikt, ale musíte se krotit. Z tohoto malého nedorozumění se opravdu poučíte. V lásce se vám poštěstí a narazíte na protějška přesně podle svého gusta. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Od nového měsíce si hodně slibujete, ale ne vše půjde jako po másle. Pracovní oblast je náročná, ale vy se nedáte. Snažíte se a podáváte nadstandardní výkony. Uvědomujte si, že musíte pro úspěch ledacos vytrpět. Jen se tím nenechte ovládnout! Přišli byste o mnoho sil. Během týdne narazíte na osůbku, která se vám moc líbí, ale bohužel není vhodná. Velice rychle přijdou nepříjemné problémy. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Po méně úspěšném srpnu přichází fantastické září. Konečně se dostáváte do kondice a nečinnost nesnesete. Na pracovišti jste nejrychlejší ze všech a stále se pouštíte do nových úkolů. Ano, je to báječné a kolegové vám mohou jen závidět. Ale nemusíte se spoléhat jen sami na sebe, důvěřujte ostatním, teď to s vámi myslí všichni dobře. Jen ve finanční sféře se mohou objevit nepříjemnosti, tak neutrácejte. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? Jsme lidské bytosti a jako takové máme samozřejmě své světlé i temné…