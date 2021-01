Horoskop na tento týden: Kdo by si měl užívat života?

Co nás čeká v lásce v roce 2021? Podívejte se na videu na předpověď astroložky Martiny Boháčové:

Lednové dny se blíží ke svému konci a vy přemýšlíte o tom, jak byste si je zpestřili. Energie máte dostatek a po zdravotní stránce se cítíte opravdu dobře. Pokud by se u vás projevovaly mírné depresivní stavy, odežeňte je od sebe sportem. Při cvičení zapomenete na všechny chmury a nebudete se zabývat hloupostmi. Ve vztahu si dejte pozor na výbušnou náladu, protějška byste obvinili zcela neprávem.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Pokud se chcete projevit, musíte se o to hodně zasadit. V minulých týdnech jste to v práci přeháněli a stále si s nikým dvakrát nerozumíte. Je možné, že většina z vás dostala za své nevhodné chování výpověď. V tomto případě se vám bude hledat nové zaměstnání velice špatně. Přetvařování není nic pro vás a potřebujete uvést věci na pravou míru. V únoru se vám profesně zadaří, tak to nyní vydržte.