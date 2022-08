Horoskop na tento týden: Kdo by teď neměl hledat lásku, kdo naopak ano

Jak se nám povede třetí týden v srpnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 15. do 21. srpna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Nechce se vám věřit, že se blíží konec prázdnin, a proto se snažíte užít si je na maximum. Nebudete s tím mít žádný problém, protože jste v kondici. Druhá polovina srpna bude ve vaší režii a vše vám dokonale vyjde. Ať už se jedná o pracovní prostředí, nebo o osobní rovinu, počítejte s výrazným zlepšením, po němž jste dlouho toužili. Hlavně neusínejte na vavřínech a rozhodně se ani nevztekejte. Letní horoskop 2022: Co vás čeká? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Do konce týdne máte jedinečnou šanci vyříkat si s partnerem všechno, co vás trápí. Drahá polovička bude nadšená, protože neví, kde začít. Nemyslete si však, že najdete rychle kompromis a potíže budou smazány. I nadále si musíte navzájem naslouchat. V práci si dejte pozor na výbušnost a konflikty se šéfem. Nepouštějte se s ním do hádky, protože se vám jinak daří a pokazili byste si svou reputaci. 10 zajímavostí o Blížencích, které vás překvapí. Co je pro ně typické? Pokud jste se narodili mezi 22. květnem a 21. červnem, jste Blíženci.…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, neprocházíte zrovna ideálním profesním obdobím a dalo by se říci, že to bude ještě horší. Prostě nejste ve svojí kůži a do toho si nerozumíte s kolegy. Vaše nálady a horší psychika vám dělají v životě velkou paseku. Za každou cenu se držte zpátky a nehádejte se s šéfem ani spolupracovníky. Pracovní povinnosti si pečlivě rozvrstvěte a soustřeďte se, nicméně nečekejte žádné zázraky. Nejhorší vlastnosti vašeho znamení: Poznejte je, ať je můžete změnit Nikdo nejsme bez chyb, každý má nějakou vlastnost nebo zlozvyk,…

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Srpnové dny jsou pro vaše znamení zalité sluníčkem a vy to moc dobře víte. Vlastně to cítíte na vlastní kůži. Pracovní povinnosti řešíte jako křížovky a bavíte se u toho. Ani náročný úkol pro vás není problém, do toho stíháte pomáhat pomalejším kolegům. Vypadá to, že si jedete pro povýšení či benefity k výplatě. Daří se vám také ve financích, ale při nakupování nábytku se poraďte s rodinou či kamarády. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Z profesního hlediska se cítíte silně nedocenění a dost vás to mrzí. Nadřízený se k vám chová nadřazeně a nechápe, jak jste pro firmu užiteční. Dokonce se můžete rozhodnout pro výpověď. Pokud mu to na konci pracovního týdne oznámíte, může se zarazit a vše se změní. Netlačte však na pilu a stále na sobě pilně pracujte. Užívejte si letní dny, které se nezadržitelně blíží do svého velkého finále. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Na pracovišti vládne podezřele klidná nálada a to je vám divné. Máte pravdu. Jeden z kolegů proti vám kuje pikle a pravděpodobně se musíte začít bránit. Pokud se situace nevysvětlí, nadřízený vám odebere spolupráci na významném projektu. Toto nesmíte dopustit. Stále na sobě tvrdě pracujte a ukažte mu, že na to máte. Ve financích buďte ve střehu a nepodepisujte nic, o čem nejste skálopevně přesvědčeni. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V rodinném kruhu vládne napjatá atmosféra, to vše kvůli drahé polovičce. Naštěstí se situace brzy vyjasní a vy zjistíte, že se stále milujete. Do karet vám hraje i podpora příbuzných. Jeden z nich na vás totiž žárlí a kazí vám náladu. Díky pomoci blízkých se s tím vyrovnáte a na křivdu zapomenete. O víkendu si udělejte s trvalým partnerem romantiku a uvidíte, že se vše vrátí do starých zajetých kolejí. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, vaše srdíčko touží po prázdninové lásce, ale nedaří se vám oslovit ideálního protějška. Pro všechny případy si dejte od seznamování pauzu, jinak zažijete zklamání. Nechte věci plynout vlastním tempem a celkově zpomalte. Nakonec se vám to vyplatí také v profesní oblasti. Zbrklost je váš největší nepřítel, protože děláte chyby a nadřízenému se to přestává líbit a nic z toho netoleruje. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Procházíte náročnějším profesním obdobím a bohužel si to neuvědomujete. Spíše se cítíte uražení a máte dojem, že na vás nadřízený klade velké nároky. To však není pravda, protože se vám spíše nechce. Myslí si to i vaši kolegové a nemíní s vámi spolupracovat, protože na vás není spolehnutí. Naštěstí vám to v pátek dojde a začnete se sebou něco dělat. Další týden už bude díkybohu bezproblémový. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 13 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) V tomto období je vám mimořádně přáno a moc dobře to víte. Nejlépe se vám zadaří v profesní oblasti, která je vám zcela otevřená. Ať už sáhnete na jakkoliv náročný úkol, tak uspějete. Do toho jste oblíbení u kolegů a nadřízený má s vámi obrovské plány. Pokud jste se nedávno pohádali s partnerem, vše se vyjasní a vy zjistíte, že ho milujete. Všechno se v dobré obrátí a budete spolu opět šťastní. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Pracovní povinnosti vám nejdou od ruky, jak byste si představovali. Nadřízený dokonce uvažuje o tom, že vás stáhne z práce na lukrativním projektu. Měli byste se konečně vzchopit, jinak přijdete o výjimečné benefity. Nebojte se, již od dalšího týdne přijdete na jiné myšlenky a dokážete se uplatnit. Do té doby se držte nad vodou a za svou reputaci bojujte jako lvi. Bude vás to stát mnoho sil, ale vyplatí se to. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? 1 Jsme lidské bytosti a jako takové máme své světlé i temné stránky,…