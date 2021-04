Horoskop na tento týden: Kdo díky pozitivnímu přístupu dosáhne úspěchu?

Milí Buvoli, máte typickou jarní náladu. Dost často jste unavení, do ničeho se vám moc nechce a prahnete po velké lásce. Velikonoce jste si moc neužili, rodinná nálada není zrovna příjemná a bude to pokračovat i dále. Pokud si s někým vjedete do vlasů, nepůjde o běžnou výměnu názorů. Vy se dokážete opravdu naštvat. Tiché domácnosti se bezpochyby nevyhnete a rovněž v práci se pořádně zapotíte.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tento týden budete aktivní a plní energie. Sice nejdou věci výhradně podle plánu, ale umíte se s tím vypořádat po svém. Nadřízenému se stále něco buď nelíbí, anebo vás chválí do nebe. Někdy je to k zbláznění, ale jde to. Pokud docházíte na pracoviště, vládnou tam pohodové vztahy. Nicméně se spolupracovníkům s ničím závažným nesvěřujte, jinak by to mohli použít proti vám. Oplatí se vám pečlivost.