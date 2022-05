Horoskop na tento týden: Kdo dosáhne úspěchů, kdo dostane skvělou nabídku?

Pro své blízké jste nyní oporou a oni jsou vám za to hodně vděční. Teď dokážete vyřešit každičký rodinný problém, díky čemuž se vyhnete možným komplikacím. Není radno si však zahrávat s city současného idolu. Opravdu na něj velmi tlačíte a mohli byste ho od sebe odradit. Pokud s tím nepřestanete, je to pravděpodobné. Pakliže o něj stojíte, nechte všemu volný průběh a věnujte se vlastním potřebám.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Do nového pracovního týdne vcházíte trochu s rozpaky. Je vám líto, že se nedokážete na své povinnosti maximálně soustředit a jste netrpěliví. Váš pesimistický přístup se podepíše na atmosféře v kolektivu a s některými kolegy si přestanete rozumět. Nadřízenému se to nelíbí, a proto si vás pozve na kobereček. Koncem období si vážnost situace uvědomíte a rozhodnete se pro změnu. To vám velmi pomůže.