Horoskop na tento týden: Kdo konečně zaboduje v práci?

V tomto období jste kreativní a činorodí. Ani na chvíli neposedíte na jednom místě, tvoříte a nakupujete dekorace do bytu. Na pracovišti určujete tempo a patříte k nejlepším zaměstnancům. Ke konci týdne se vám úspěch vzdálí, to vše kvůli intrikám hrstky kolegů. Bohužel jste důvěřiví a hned jejich nekalé záměry nepoznáte. Zhoršení psychického stavu je tedy na programu dnů, nutností je odpočinek.

Milí Draci, vcházíte do nepříjemnějšího dubnového období. V první polovině měsíce vám šla práce od ruky a konflikty s nadřízeným jste řešili jen na oko. Nyní to bude realita. Dávejte si pozor, ať šéfa doopravdy nenaštvete. Zpočátku se budete vztekat, ale nakonec si uvědomíte svou chybu. Nepovyšujte se nad ostatní, také mistr tesař se někdy utne! Záleží jen na vašem přístupu, věci se mohou rychle spravit.

Na chvíli jste si mysleli, že se vyšší síly spikly proti vám, ale naštěstí jen na chviličku. Až do finále dubna zažijete jen příjemnosti a vyhnete se negativním věcem a lidem. Nejvíce to pocítíte na pracovišti. Na první pohled se nezdáte, ale postupně na sebe začnete upozorňovat skvělými výkony. Také kolegové jsou vám bližší a máte si společně o čem povídat. Na druhou stranu se moc nesvěřujte.

V tomto týdnu byste neměli dělat unáhlená rozhodnutí, protože si tím uškodíte v osobní i profesní rovině. Nad vším více přemýšlejte a nefantazírujte. Zpočátku se vám nebude v práci moc dařit, ale v druhé polovině období zaberete ze všech sil a nadřízeného přesvědčíte o svých kvalitách. Do konce měsíce si ho získáte na svou stranu a dočkáte se vytoužené pochvaly a finančního bonusu, ale to až později.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Milí Psi, do nového pracovního týdne vkládáte spoustu nadějí, ale měli byste spíše zpomalit. První dny se ještě udržíte na špici, ale pak to s vámi půjde z kopce. Záleží jen na vás, jak se k tomu postavíte. Pokud se nezbavíte nezdravého sebevědomí, ocitnete se na koberečku u šéfa. Opravdu si dávejte pozor na to, jak se chováte a mluvíte, šéf by o vás ztratil zájem a kolegové samozřejmě také.