Horoskop na tento týden: Kdo má měsíc blbec a raději by nebyl?

Komu budou hvězdy přát, kdo by naopak měl šetřit síly a nic nového nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 16. 3. do 22. 3. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Nutno říci, že březen není vaším favorizovaným měsícem. Zažíváte situace, které byste radši vymazali, a celkově nejste ve formě. Zlobí vás pohybový aparát, a dokonce hrozí i nepříjemné úrazy. Zbrklost je vaším úhlavním nepřítelem. Pokud chcete zažít normální týden v rodině, tak si dejte pozor na to, co vypustíte z úst. Na tom bude záviset rodinná idylka i bouře. Zkuste se prostě něčím milým odreagovat.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, na březnové dny budete ještě dlouho vzpomínat. Jste plni energie a umíte ji využít ve svůj prospěch. To je báječné! Od ruky vám jdou veškeré pracovní postupy, a dokonce zakopnete i o osudovou lásku! Rodinný život je v té nejlepší kondici. Pokud žijete jako manželé, tak dejte svému protějšku něhu i vášeň. To váš vztah pozvedne doslova na vyšší úroveň a vrátí zamilovanost.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Po pravdě řečeno je lepší období března za vámi. Nyní nebudete mít takové štěstí jako v minulých dnech. Nicméně se nebojte, protože jste od přírody komunikativní a zajímaví. I tak si s mnoha problémy poradíte na jedničku. Až doteď jste neměli s financemi problémy, ale nyní začněte šetřit. Opravdu. Nemá cenu kupovat produkty, které ve výsledku stejně vůbec nepotřebujete. Zamyslete se nad tím.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Nejsilnější stránkou je pracovní sféra. Opravdu vynikáte a nebojíte se přijít s novými nápady. Nadřízený si vás oblíbil. Komunikační schopnosti jsou na vysoké úrovni a kreativní myšlenky jakbysmet. Jen byste měli častěji odpočívat, ať nepřijdete o svou drahocennou energii. Rovněž nepodnikejte závažné obchodní transakce. Pokud to vydrží až do dalšího měsíce, bude to naprosto ideální.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Od pondělí jste vyrovnanější a pomalu se zbavujete nepříjemných psychických nálad. Nacházíte znovu ztracené sebevědomí a s partnerem společnou cestu. Také komunikace v rodině se zlepšuje a opačné pohlaví po vás pokukuje. Po finanční stránce byste měli přehodnotit určité kroky. Na rozhodování důležitých věcí není vhodná doba. Ještě se musíte pořádně vzpamatovat. Tak hodně štěstí!

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) První polovina března byla naprosto ideální a upevnili jste si své místo v profesním světě i partnerském soužití. Tento týden však přijdou změny, které se vám nemusí líbit. Nesmíte brát věci moc vážně, protože většina jsou pomluvy. Nicméně vás zprávy opravdu rozladí. Pokud máte v polovině týdne naplánované jednání s obchodním partnerem, dávejte si pozor na to, co řeknete. Trpělivost růže přináší.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Na pracovišti panuje pohodová atmosféra a s kolegy si dobře rozumíte. Sice už nejste tak nápadití jako minulý týden, ale nevadí. I tak se vám podaří zaujmout šéfa svou pílí a energičností. Jen netlačte na pilu, a to zejména ve vztazích. Můžete se seznámit s přitažlivým protějškem, který však nemá dobrou pověst. Vztah s ním by vám uškodit po všech stránkách. Nebuďte do seznamování tak horliví!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Od minulého týdne jste nabití energií a umíte se poprat téměř se vším, co se vám postaví do cesty. Po pracovní stránce jste výkonní a spolehliví. Konečně se vracíte po nepříjemnějším období na scénu. Hvězdy vám věští až do konce března úspěšné profesní zprávy. Jste mimořádně přitažliví a upoutat pozornost opačného pohlaví vám nedělá problém. Dalo by se říci, že nezůstanete na ocet, a to za žádnou cenu!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Na první pohled jde vidět, že vám docházejí síly a až do konce března se musíte poprat s horší fyzickou i psychickou kondicí. Zkuste stavět na pracovním úspěchu z první poloviny měsíce. Úbytek energie nebude tak markantní, ale na výsluní se ohřeje jiný kolega. Nicméně si z toho nedělejte velkou hlavu a počítejte s lepšími zítřky. Zaměřte se raději na své koníčky a upevňování rodinných svazků.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Vaše pracovní tempo je až neuvěřitelné a nadřízený je s vámi velice spokojený. Ke konci týdne si však dejte pozor na negativní příliv energie. Můžete něco udělat anebo něco říct a toho budete poté litovat. Dokonce vám to může uškodit i v profesní dráze. Byla by velká škoda přijít o momentální úspěch. Zpomalte své konání a nad vším více přemýšlejte. Uvidíte, že se více uvažování vyplatí.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Březen není zrovna trefou do černého. Jste podráždění a máte dojem, ať uděláte cokoliv, obrátí se to ve zlém proti vám. Neklesejte na mysli a buďte optimisté. Nic netrvá věčně a už brzy se nepříjemnosti vyřeší. Chcete být s každým zadobře, ale to není tak jednoduché. Nejlepší bude, když budete podnikat aktivity sami. Tak nikomu neublížíte a najdete si čas na rozjímání. Potřebujete klid.