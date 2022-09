Horoskop na tento týden: Kdo má plodné období v práci a kdo vše vyřeší?

Jak se nám povede v druhé půlce září? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 19. do 25. září 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Pracovní stránka není tak růžová, jak byste si přáli. S kolegy moc nevycházíte a nadřízenému se nelíbí vaše postupy. Naštěstí vám to koncem týdne dojde a vydáte se jinou cestou, která vás dovede za jistým úspěchem. Nic však nebude ze dne na den, tak si to zapište za uši. Rozhodně se vyhýbejte všemu náročnému, protože vás před víkendem opustí fyzická forma. Klíčem ke spokojenosti je zaručeně relaxace.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Milí Buvoli, zpočátku měsíce jste byli profesně nespokojení a také nedocenění, ale nyní je to jiná káva! Nadřízený pochopil, že patříte k jeho nejlepším pracovníkům a rozhodně se bez vás neobejde. Určitě očekávejte spolupráci na zajímavém projektu, který vám přinese slávu. Oblast financí není také k zahození. Dejte na svůj vnitřní hlas a vydejte se na nákupy. Pořídíte si super věcičky za extra ceny.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Až do konce pracovního týdne budete velmi aktivní a činorodí. Dalo by se říci, že se chcete před šéfem předvést. Hned v pondělí si však dávejte pozor na nevhodné chování, které by vám mohlo pokazit reputaci. Raději se držte při zemi, štěstí k vám stejně přispěchá. Jeden člen rodiny se k vám chová nevhodně, ale vy ho pošlete do správných mezí. Rozhodně se určitě obloukem vyhýbejte ostré hádce.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na startovní čáře nového pracovního týdne si nebudete opět věřit, ale nebojte se! Všechno se k lepšímu obrátí a budete nad věcí. V rodinném kruhu nevládne dobrá atmosféra, ale i to se před víkendem změní. Všechno si vyjasníte a začnete trávit s příbuznými hodně času. Prozatím jste totiž upřednostňovali jen společnost kamarádů a členové rodinky byli naštvaní. Díky tomu se vytříbí i atmosféra v trvalém soužití.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Procházíte plodným obdobím, v němž se setkáte se zajímavými lidmi a dosáhnete na kýžený úspěch. Nadřízený vás sleduje jako ostříž, ale nemáte se čeho bát. S kolegy vycházíte na jedničku a dokonale spolupracujete. Dokonce se dočkáte lukrativní nabídky a vyrazíte na krátkou pracovní cestu. Také v oblasti financí je vám přáno. Zkraje týdne vyrazte na větší nákupy, výrazně totiž ušetříte a ceny usmlouváte.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Milí Hadi, jste takoví naštvaní a až moc upřímní. Neměli byste se tedy pouštět s nikým do křížku, protože mu můžete slovně ublížit. Největší nebezpečí hrozí na pracovišti. Ke kolegům se chováte divně a nadřízenému se to nelíbí. V polovině pracovního týdne se však odpoutáte od aktuálních negací a půjdete do sebe. Díky tomu zaznamenáte v profesním životě kladné změny, a dokonce i atraktivní odměny.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Do pracovních povinností se pouštíte s obrovským nadšením a opravdu vám to svědčí. Na druhou stranu si však dejte pozor, ať se tím některým kolegům nezprotivíte. Pokud jste se nedávno s jedním nepohodli, mohl by vás k něčemu vyprovokovat. Ke konci období budete mít ve všem jasno a dáte se na správnou cestu. Do poloviny týdne byste měli vyřešit vše, co se finančních nesrovnalostí a neshod týká.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Pracovní týden bude příjemný i k nesnesení. Od pondělí do pátku nebudete stíhat, a dokonce se můžete objevit u šéfa na koberečku. Posléze se vám začne více dařit a díky jednomu kolegovi se vymaníte z jednoho problému. Asi byste měli svým spolupracovníkům více věřit, a ne si na ně stěžovat. Poté si už se vším poradíte sami a vydáte se cestou profesního úspěchu. Šéf bude překvapený, jak jste to dokázali.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) V tomto období byste neměli podnikat razantní změny svého vzhledu, protože to nedopadne dobře. Blízcí a členové rodiny z toho budou nepříjemně překvapení, opravdu vám to nebude slušet. Také vyhledáváte věcičky, které se vám jindy nelíbí. Raději nic nekupujte a raději se věnujte finanční stránce. Je možné, že vám již v pondělí přijde domů oznámení o tom, že jste neuhradili složenku.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, v tomto pracovním týdnu se budete potýkat s únavou a nedostatkem energie. S kolegy se vám nechce komunikovat, protože jim nemáte co říci. Ruku na srdce. Takovýmto tempem to daleko nedotáhnete. Naštěstí se na vás usměje ke konci období štěstíčko a profesně se vzchopíte. Nadřízený uzná, že jste měli jenom slabší mezičas a opět s vámi počítá. To vám dodá spoustu drahocenné energie.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Od začátku září se vám velice daří a jste prostě na koni. Nejlepší období zažíváte zejména v profesní sféře, která je atraktivní. Nadřízený se na vás může plně spolehnout a kolegové vás milují, protože jim vždy ochotně pomůžete. Občas vás to však štve a chtěli byste se věnovat jenom svojí kariéře. Jenomže moc dobře víte, že se bez týmové práce občas neobejdete a šéf to také velmi rychle ocení.