Horoskop na tento týden: Kdo má šanci najít novou dobře placenou práci?

Zatímco byl srpen plný energie a dobré nálady, v září se vám to kapku pokazí. Možná to bude tím, že jedete na plný plyn a neumíte odpočívat. S drahou polovičkou se hádáte kvůli penězům i špatně zakoupenému produktu a v práci vás nadřízený honí jako nikdy. Jenže vy se tak snadno neunavíte a ještě mu ukážete, zač je toho loket. Klíčem k úspěchu je především silné sebevědomí, tak se nenechte odradit.

Milí Tygři, během srpna jste si zajistili pevnou půdu pod nohama, ale začátkem září se s vámi nadřízený nemazlí. A to je vám líto, protože se snažíte a práce vám jde od ruky. Vlastně jste z toho dost zklamaní, ale přesto se rychle oklepete. V duchu si říkáte, že se musí něco stát. Už příští týden bude nastolen pořádek, do té doby na sobě pracujte, vzdělávejte se a kupte si svazek kvalitní literatury.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Konec prázdnin a vstup do nového školního roku vás nenechají chladnými a možná budete nostalgičtí. Není divu, když patříte k největším milovníkům sluníčka a koupání. Pokud to bude jen trochu možné, zařiďte si dovolenou u moře nebo alespoň prodloužený víkend s přáteli někde na chatě. Věřte, že v práci vám nic neuteče, protože vás to tam nebaví. Ani s kolegy extra nevycházíte, proto potřebujete volno!