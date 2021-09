Horoskop na tento týden: Kdo má šanci vyhrát peníze a měl by si vsadit?

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Milí Zajíci, procházíte náročnějším profesním obdobím. Bohužel je to tím, že jste unavení a je to na vás na první pohled znát. Jenže nadřízenému je to fuk a přidává vám jen práci. Dalo by se říci, že jste na něj naštvaní, jako by to dělal schválně. Práci dotáhnete do zdárného konce, ale o víkendu budete výhradně relaxovat. Na vyčerpání nemyslíte, jste rádi, že vytřete nabručenému šéfovi zrak.