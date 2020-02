Horoskop na tento týden: Kdo musí dělat práci za kolegy, kdo bude s šéfem zadobře?

Poslední dny února jsou pro vás spíše stresující a nedokážete se na nic pořádně soustředit. Podívejte se pravdě do očí a pracujte na sobě – zejména si dejte pozor na výbuchy hněvu, které vás přepadnou. Nejvíce se držte stranou v zaměstnání, v žádném případě neodporujte šéfovi, jinak vás to může stát i místo. Zamyslete se nad sebou a dejte se dohromady. Nejlepším kamarádem je nyní sport. Ale opatrně!

Nastává období pracovního úspěchu, lásky a objevování nových volnočasových činností. Během zimních měsíců sedíte jen doma anebo v práci. Měli byste s tím něco udělat. Díky svým přátelům pochopíte, jak je pohyb důležitý. Nastartujte svoji kondici! V zaměstnání jste jedničky a každý si k vám chodí pro radu. Nezapomínejte být vstřícní, třebaže vás to štve. I vy budete potřebovat jednou pomoci.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Nesnášíte nudu a stereotyp. Nyní však nadchází období, které je spíše tíživé. Zejména v práci se dusíte. Atmosféra se sice trošku uvolnila, ale jinak je to na nic. Nadřízený si vás dobírá nesmyslnými požadavky a máte pocit, že vámi manipuluje, ale nemáte chuť to řešit. Děláte dobře, ono se to zlepší. Ve financích je také pošmourno. Hlavně nepodepisujte žádné smlouvy, které jste si pečlivě nepřečetli.