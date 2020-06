Horoskop na tento týden: Kdo najde parťáka do života, koho čeká pracovní nabídka?

Červen a škola spějí k závěru. Jaký bude čtvrtý týden v červnu? Komu se bude dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 22. do 28. června 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Červen se pomalu blíží do svého finále a vám se ztrácí energie. Nějak ji nemůžete načerpat a nejvíc to pocítíte o víkendu. Další problémy mohou vzniknout v práci, s šéfem si už delší dobu nerozumíte a konflikt může vygradovat. Vyhněte se mu a máte po starostech. Opravdu to nemá cenu rozebírat, odešli byste jako poražení. Rovněž si dejte pozor na peníze, nenechte se dotlačit k nucenému rozhodnutí.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Tento týden se budete věnovat změnám designu svého domova. Jste prudce kreativní a přicházíte s nevšedními nápady, které se však dají okamžitě realizovat. Tuto výsost uplatníte nejen při zdokonalování domácnosti, ale také v pracovním procesu. Počítejte potom s pochvalami od šéfa, dokonce vám může i zvednout plat, což je úžasné. Hlavně hned neusínejte na vavřínech a pravidelně si dejte šlofíka.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, je před vámi náročný pracovní týden, ale na jeho konci si uvědomíte, kde děláte chyby. Skončí tak dlouhé období beznaděje a nejistoty. Urovnejte si vztahy s kolegy a dejte svému profesnímu životu nový směr. Konečně přijdete na to, že je momentální známost nevhodná, a rozjedete se. Už v neděli se vám do žil vlije nová energie a zjistíte, co je pro vás nejlepší ve vztahu i po zdravotní stránce.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Nejvíce vás to táhne na zahrádku. Na svou úrodu jste patřičně pyšní a dbáte na zdravý životní styl. Při zahradničení se skvěle odreagujete a naberete nový dech. Nezapomínejte ani na čas strávený s rodinou. Jen tak se sblížíte a popovídáte si o všem, co vás nyní trápí. Na poli lásky nemáte konkurenta. Pakliže jste ještě nenašli parťáka do života, je velice pravděpodobné, že na něj náhodou narazíte.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) V druhé polovině měsíce máte mnohem více energie a nehodláte se spokojit s průměrnými výkony. Ke konci týdne se vzchopíte a začnete na sobě více pracovat, protože vás práce doposud příliš nenaplňovala. Milí Draci, je to báječný krok, ale na příliv nové vitality si počkáte až do víkendu. Věnujte se rodinným povinnostem, lenošte na zahradě a něco moc dobrého si ogrilujte. Očekávejte za to pochvalu.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) První období června bylo spíše depresivní, ale jakmile se měsíc přehoupne do své druhé poloviny, ukážete všem blízkým, co ve vás je. A nejvíce se předvedete před šéfem. Poslední dobou byl s vašimi výsledky nespokojený, ale nyní se karta obrátí a stanete se pro něj nepostradatelnými. Na to si však počkáte do konce týdne. Také zdravotní stránka se lepší, i dále tělu dodávejte potřebné vitamíny.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Jednou se vám daří a po chvíli se zase uzavřete do své ulity a nechce se vám komunikovat. Pracovní prostředí je pro vás velice zátěžové a úkoly od nadřízeného zvládáte jen horko těžko. Pokud byste si ale chtěli postěžovat kolegům, uděláte velkou chybu, protože hned všechno obrátí proti vám a zavaří vám tak u šéfa. Nechte si svá trápení pro sebe a zkuste se posílit kvalitním odpočinkem a spánkem.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Druhá polovina června je pro vás přínosná a jen záříte. Velkému úspěchu se těšíte na poli profesního růstu. Objevuje se kolem vás nespočet skvělých pracovních míst a vy byste se měli v první části týdne rozhodnout, zda ve stávajícím zaměstnání zůstat, anebo zkusit štěstí jinde. Pokud dáte přednost nové práci, počítejte s tím, že vás bude nadřízený přemlouvat, protože jste spolehliví pracovníci.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) S vývojem své profesní dráhy nejste vůbec spokojení, protože nic nejde podle plánu a můžete být i přetažení. Komunikace je na bodu mrazu, neshodnete se nejen s kolegy. Ke konci týdne jste vyčerpaní, ale začínáte chápat svůj špatný postoj. Během víkendu se dejte dohromady, ať můžete hned od pondělí zazářit. Na sto procent vás čeká úspěch, jen na sobě musíte zapracovat. Odpočívejte a rozjímejte o životě.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, dávejte si veliký pozor na svou tvrdohlavost, protože vás může srazit na kolena. O tom se přesvědčíte už v práci. Začínáte být až moc chytří, což se nelíbí šéfovi ani kolegům. Bavte se s nimi normálně a chovejte se profesionálně. Přeci si nezničíte svou dobrou pověst! Zkraje týdne se chytnete s partnerem. Opravdu se urazíte! Hlavně to neřešte úplně do morku kosti a hoďte to za hlavu.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Oplýváte optimismem, což vás drží nad vodou. V práci se do vás nadřízený naváží a má pořád nějaké připomínky. Naštěstí to berete s nadhledem a nepodléháte stresovým situacím. Hodně vám pomáhají kolegové, kteří vědí, jak dokáže být šéf protivný. Samozřejmostí je vzájemná výpomoc mezi kolegy. V tomto období byte měli více pít a sportovat. Nejlepší bude plavání, rychlá chůze nebo jízda na kole.