Horoskop na tento týden: Kdo nebude ve své kůži a kdo si má dopřát zábavu?

Jak se nám povede v následujícím týdnu? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 12. září do 18. září 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Do nového pracovního týdne vstupujete s velkou energií a očekáváním. Profesní stránka však nebude zcela růžová a nedočkáte se ovací. Pokud byste chtěli oponovat nadřízenému, tak to nedělejte, prohráli byste na plné čáře. Ani s kolegy si moc nerozumíte, jim se zas nelíbí vaše nápady. Naopak ve volném čase jste aktivní a pohybově nadaní. Díky sportu a nevšedním zážitkům se o víkendu skvěle pobavíte.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Nadřízený se konečně umoudřil a vyšel vám v mnoha ohledech vstříc. Pokud jste žádali o zvýšení platu, i v tom vám bylo či bude vyhověno. Vaše profesní výkony jsou na vysoké úrovni a není divu, že si zasloužíte pochvalu. Ohledně peněz si dávejte pozor na unáhlené nakupování. Některé věci skutečně nepotřebujete, anebo je můžete pořídit za mnohem výhodnější cenu. Věnujte se vzdělávání a rozšiřování obzorů.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, nebuďte na sebe zbytečně přísní a dopřejte si nutnou dávku odpočinku. Jakmile naberete novou vitalitu, práce vám půjde lépe od ruky. Dalo by se říci, že jste profesně úspěšní a vaše hvězda stoupá vzhůru. Pokud nepolevíte, dočkáte se velkých šancí. Nadřízený vás bedlivě pozoruje a chystá pro vás něco speciálního. Pro všechny případy se bavte s kolegy a také jim v případě nouze poraďte.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) V posledních dnech jste hodně unavení a bojíte se udělat větší kroky. V rodinném kruhu ani v práci nevládne dobrá nálada. Vlastně se vám moc nedaří a do všeho se musíte nutit. To se ale nelíbí vedoucímu, který měl s vámi jiné plány. Vsaďte na maximální soustředění a v případě únavy dělejte pravidelné přestávky. Rovněž svému tělu dopřejte více ovoce, zeleniny a oříšků. Budete vitálnější a bystřejší.

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Nepokoušíte se za každou cenu uspět a nic neděláte na sílu. Vše necháváte plynout vlastním tempem, což se vám vyplatí. Jistěže na sobě stále pracujete a šéfovy příkazy plníte do posledního puntíku. S kolegy komunikujete jako nic a častokrát jim poradíte. Do toho se i nadále vzděláváte a je možné, že navštívíte zajímavý seminář. Pro své blízké jste velkou oporou a všichni vám věří jako nikdy předtím.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Už minulý týden jste nebyli ve svojí kůži a tento trend si bohužel udržíte i v tomto období. Z pracovního hlediska jste nespokojení a do ničeho se vám nechce. Nadřízený nechápe, kde se to ve vás bere, protože jste jindy pohotoví a detailisté. Také s kolegy nevycházíte vůbec dobře a chováte se k nim odtažitě. V rodinném kruhu vládne dost zvláštní atmosféra, ale od příbuzných si pomoci nenecháte.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) V tomto pracovním týdnu toho na vás bude moc, a proto byste měli zvolnit. Pokud si nechcete pokazit svou reputaci, neberte si toho na bedra přespříliš. Mohlo by se stát, že své povinnosti nestihnete, a šéf by se zlobil. Nyní o sebe hodně pečujete a záleží vám na tom, jak vypadáte. Od pátku vás popadne touha po sportu a zkrášlování se. Dávejte si rovněž pozor na to, abyste nekoupili nekvalitní výrobek.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, neprocházíte zrovna ukázkovým obdobím a na svoje povinnosti nestačíte. Ocenili byste pomoc kolegů, ale ti nejsou nablízku. Počítejte s tím, že si z profesního hlediska v tomto týdnu užijete. Udržujte se tedy v kondici a hlídejte si nevhodné emoce. Místo rozčilování se uklidněte. Na plnění úkolů se maximálně soustřeďte, jen tak se vyhnete chybám. Buďte nad věcí a všechno se k lepšímu obrátí.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Vaše komunikační schopnosti nejsou zrovna ideální a jste až moc upřímní. Dokonce můžete urazit někoho blízkého a on z toho bude na větvi. Když se mu ihned omluvíte, nezpůsobíte takovou škodu. Naopak v práci se vám daří zaujmout svými výkony náročného šéfa. Jedete jako lokomotiva, přesto však nezapomínejte na odpočinek. V tomto období se totiž velmi rychle vyčerpáte a nabrat sílu bude složitější.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Ukořistěte pro sebe klid a pevné nervy. Pokud by se vám to nepodařilo, upadli byste do deprese. V tomto období jste vcelku unavení a vyčerpaní. Potřebujete více odpočinku a smysluplné zábavy. I když patříte k nejpracovitějším znamením zvěrokruhu, ne vše se vám profesně podaří. Kolegové si o vás myslí, že jedete na vlastní pěst. Jenomže vy jste rádi, že vůbec zvládáte svoje současné povinnosti.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Milí Psi, vaše energie stoupá a v práci jste přímo ukázkoví. V tomto týdnu se před šéfem blýsknete a dosáhnete vytyčených cílů. Konečně jste na špici a je pravděpodobné, že si vysloužíte povýšení, anebo lepší plat. Mentální stránka je báječná, a do toho jste lační po fyzických aktivitách. Hodně na sobě pracujete a všichni kolem vás vidí, jak se snažíte. Také vzdělávání je vaše doména, uděláte velký pokrok.