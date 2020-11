Horoskop na tento týden: Kdo pocítí příliv pozitivní energie a bude vše zvládat?

Většina z nás je už asi unavená z nejistoty a z omezení, které současná situace přináší. Ale i tak náš život běží dál. Komu se bude na začátku listopadu dařit, kdo musí být trpělivý a raději nic nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 2. do 8. listopadu 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na začátku listopadu jste unavení a do všeho se musíte nutit. Na první pohled je vidět, že tenhle měsíc terno nebude. Pokud se však nad překážky povznesete, dočkáte se lepších výsledků. Jenom se nesmíte pořád rozčilovat a propadat panice. Ovládněte své emoce a odreagujte se u činností, které máte v oblibě. Hlavně si nevylévejte zlost na člověku, jehož máte rádi. Později byste ohromně litovali.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Zamyslete se nad svým životním stylem. Od přírody jste milovníci dobrého jídla, pití a lenošení. Tato kombinace je bohužel vražedná. Tento měsíc vám hrozí přibývání na váze a ztráta kontroly nad tím, co konzumujete – čím si kompenzujete stres v práci a nespokojenost ve vztahu. Milí Buvoli, toto není cesta, kterou byste se měli dát. Nad potíže se povzneste a vyzrajete tak nad negativní konstelací.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Milí Tygři, listopadové dny vám přinesou dobrou náladu a chuť zdokonalovat se. To se projeví zejména v profesním světě, kde zazáříte jako hvězdy na nebi. Nebojíte se projevit své myšlenky a nadřízenému se to opravdu líbí. Tento týden byste na sobě měli pracovat, ať jste na své úspěchy řádně připravení. Taky nemusíte pořád jen šetřit. Pusťte se do nakupování. Vánoce se totiž blíží mílovými kroky.

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Patříte k nejcitlivějším znamením, a proto byste si měli dát pozor na falešné zprávy a pomluvy, zejména ty vás mohou zasáhnout. V práci se opravdu snažíte, ale pro šéfa je to málo a jen vás kritizuje. Můžete se s ním dostat do křížku, což bude pro obě strany nepohodlné. S kolegy se nebavte o osobních problémech, mohlo by se vám to vymstít. Zkuste se více usmívat, zamračeným se toho moc nepodaří.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Za každou cenu chcete být nejlepší, proto na sobě tvrdě pracujete a už ke konci týdne se objeví první žhavé výsledky. S nadřízeným máte skvělý vztah. Není divu, když mu děláte jen samou radost. Milí Draci, prahnete po dalším vzdělávání. Klidně se přihlaste do on-line semináře anebo se seznamujte se zajímavými lidmi. Nakupování je v plném proudu a chcete si zlepšit svůj vzhled. Máte to na dosah ruky.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Podzimní dny jsou jako stvořené pro vzdělávání, čtení knih, pracovní úspěchy a lásku. To vše vám přejí nebesa v plné své kráse, ale na některé příjemné zvraty si budete muset ještě chvíli počkat. Nicméně se nedostanete do finančních problémů a s kolegy vycházíte také dobře. Dalo by se říci, že jde všechno jako po másle a netrápíte se zásadními problémy. Život berete momentálně s humorem.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Deštivé počasí a chladná rána pro vás nejsou příjemné, protože byste jen spali. V poslední době je spánek vaší oblíbenou činností a jste stále unavení. Klidně si pospěte, jenom to moc nepřehánějte. Tělo je oslabené a nemůžete se rozhýbat. To je vidět především v práci, kde chodíte jako mátohy a na nic se dobře nesoustředíte. Ani byste se nemohli divit, kdyby si vás nadřízený pozval na kobereček.

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Listopad je váš šťastný měsíc a o dobré zprávy není nouze. Příliv pozitivní energie vám pomůže překonat hned několik nepříjemností, a proto je ani nepostřehnete. Zkrátka nevěnujete špatným věcem pozornost. Zvládání stresu vám nedělá problémy, a proto profesně vynikáte. Kde se jiní hroutí, tam nastupujete vy a vaše prima nápady. Na sto procent vás nemine odměna, což je ta nejlepší zpráva.

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Ani minutu neposedíte a stále něco tvoříte či kutíte. Vaše nápady jsou prudce kreativní a přitom realizovatelné. Během tohoto týdne máte největší šance na uplatnění svých schopností, které byly doposud skryty. Rozjeďte to ve velkém, ale nezapomínejte přitom na slabší kolegy, kteří mají skluz. Klidně jim pomozte, to se pak v jejich očích stanete nepostradatelnými. Myslete však i na odpočinek.

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, do nového měsíce vstupujete rozpačitě, protože si nejste jistí v kramflecích, což je problematické. Věci máte rádi srovnané a v pořádku, ale teď je všechno jinak a vás štve, že jste hodně unavení a nedokážete se vybičovat k lepším výsledkům. I když se moc snažíte a je to na vás znát, stále to nestačí. Jste na sebe tvrdší než nadřízený. Ten by vaše krátkodobé vypojení určitě pochopil.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Jako vždycky berete život s nadhledem a nepodléháte stresu. Ten vás sice ke konci týdne dostihne, ale i přesto mu čelíte statečně. Musíte dokončit důležitou práci, která prostě nepočká, a nadřízený na vás tlačí. Připravte se na to, že se vám to další týden nakupí, proto dokončete veškeré resty. V trvalém vztahu se objevují problémy a marně hledáte, kde je jejich zdroj. Bohužel budou dlouhodobé.