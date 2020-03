Horoskop na tento týden: Kdo pojede na vlně úspěchů, koho čekají doma hádky?

Komu budou hvězdy přát, kdo by naopak měl šetřit síly a nic nového nezačínat? Podívejte se na svou předpověď na týden od 9. 3. do 15. 3. 2020 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Jaro už klepe na dveře, což vám posílá nový vítr do plachet. Jste plni energie, ale nevíte, jak s ní naložit? Hvězdy doporučují soustředit se jen na jednu činnost. Finanční záležitosti hoďte za hlavu a věnujte se jim až v druhé polovině března, ušetříte si spoustu starostí. Zaměřte se na pracovní sféru, kde je potřeba hodně zabrat. Pak se zas dostanete na výsluní a splníte si sny. Nebuďte zbrklí.

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) I když se to moc nezdá, procházíte skvělým obdobím, kdy jste vyrovnaní a neděláte unáhlené závěry. Očekávejte úspěch! A to zejména v pracovní oblasti, protože o víkendu učiníte báječné poznatky. Příjemné chvíle trávíte s rodinou, kde nehrozí ani malá bouřka. Plánujte změny v interiéru domu anebo na zahradě. Je také čas se vrhnout do splnění svých přání. Všechno vyjde na jedničku, jen se nebojte.

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) První polovina března je plná dobrých zpráv a milostných dobrodružství. Na své kariéře pracujete víc než kdy jindy a strháváte na sebe pozornost. Lidé, co v oboru něco znamenají, jsou z vás nadšení a díky jejich vlivu se můžete dostat daleko. Dokážete se na všechno dívat s nadhledem a vyšlapat si cestičku k úspěchu. Jen nepodléhejte kolísání nálad, to vás může brzdit. Rozmnožujte také finance!

Zajíc (ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Prožíváte krásné chvíle s rodinou, což vám vyhovuje. Jste na koni a držíte se jasných pravidel. Díky své otevřenosti a kreativitě přicházíte s dokonalými nápady, což se může projevit hlavně v práci. Klidně se ucházejte o lepší post anebo i o vedoucí pozici. Pokud chcete něčeho dosáhnout, tak se do toho pusťte hned od pondělí, pak už nebudete pro šéfa, obchodní partnery ani kolegy tak atraktivní.

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Druhý březnový týden bude zátěžový zejména pro jedince žijící v dlouhodobém svazku a manželství. Rozhodně se připravte na pořádně perné dny. Atmosféra v rodině není vůbec růžová, a to zejména o víkendu, kdy si dávejte největší pozor! Při seznamování jste v útlumu, ale opačné pohlaví o vás stále jeví zájem. Bohužel nemáte náladu na vyhledávání nových vztahů a držíte se jenom milostných románků.

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Možná se vám zdá, že jste stále v jednom kole a nedaří se vám na nic soustředit. Jenže opak je pravdou. Tento týden dokonce naskočíte na parádní vlnu milostných zážitků a pracovních úspěchů. Nebojte se investovat do svého vzdělání! Pokud budete napřed jen o jeden krok, zvítězíte. Momentálně jste podnikaví a přinášíte do společného partnerského života nespočet radostí. Experimentujte a bavte se!

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) S blížícím se jarem prahnete po partnerovi, ale při seznamování jste bohužel moc horliví. Nikdo ve vašem okolí by se nedivil, kdybyste si namlouvali nevhodné typy. Dejte si na to pozor především o víkendu, to budete přitahovat doslova rebely. Pokud chcete něco vyřešit v rodinných kruzích, učiňte to tento týden, kdy je k tomu nejvhodnější konstelace. Později by byla z usmiřování zase jen hádka!

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Milé Kozy, na svět se díváte optimisticky, ale občas to prostě nejde. Obzvlášť tento týden jste plni rozporů, a to v osobním i profesním životě. Naštěstí je toto období pouze přechodné. V práci vás pozlobí náročný šéf. Jakmile úkoly horko-těžko dokončíte, vymyslí si další povinnosti. Lze však ocenit, že bojujete jako lvi a nechcete se smířit s prohrou. Jdete správnou cestou, což je nejdůležitější!

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Je sice pravda, že všechno nejde tak, jak byste si představovali, ale nezoufejte! Chodíte jako hromádka neštěstí a podléháte depresivním náladám. Neberte si všechno tolik k srdci a osobně, jinak se z toho zblázníte. V práci přeci máte jedinečnou možnost zazářit, protože jste pohotovější a kreativita vám není cizí. Tento týden můžete dohnat vše, co jste zanedbali. Tak honem za profesním úspěchem!

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Milí Kohouti, všechno vám jde podle plánu. A to máte opravdu nejraději. V profesním životě sice ještě nepřišla ideální chvíle ukázat, co ve vás je, ale pilně na tom pracujete. Tento týden se připravte na předvedení svých nápadů a hlavně nikomu neříkejte, oč se jedná. Kolegové vám přejí, ale víte, jak to chodí! Nenechte si uniknout štěstí mezi prsty kvůli tomu, že se chcete před jinými pochválit.

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Procházíte opravdu zátěžovým obdobím, ale vás přeci nic na kolena nesrazí! I když se vám něco nedaří, nepodléháte špatným náladám. Přesto si ale dejte pozor na psychické vyčerpání. Opačné pohlaví, děti ani kolegové vám zrovna nerozumí. A to se negativně podepíše na všem. Pokud máte nějaký dobrý nápad a chcete ho předložit šéfovi, vyčkejte s ním až po 15. březnu. Myslete na to, jinak to nevyjde.