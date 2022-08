Horoskop na tento týden: Kdo potřebuje odpočinek, kdo může jet na plný plyn?

Jak se nám povede na začátku srpna? Co nás čeká? Komu se bude dařit v práci a komu spíš v lásce? Podívejte se na předpověď pro své znamení od 1. do 7. srpna 2022 podle čínského horoskopu.

Krysa (ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Milé Krysy, se současnou známostí se necítíte tak hezky jako na začátku, a proto se rozhodnete jít o dům dál. Nemusíte však smutnit, protože vás v tomto měsíci čekají překrásné chvíle. Láska si vás najde, jen si na ni musíte počkat. Teď byste se měli zaměřit na zdokonalení své fyzické kondice. Dodržujte pitný režim, jen tak nezatížíte své ledviny. Zdravý životní styl vám v každém případě prospěje. Letní horoskop 2022: Co vás čeká? Podívejte se na video:

Buvol (ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) První srpnový týden to s vámi bude jako na houpačce, a proto si dávejte pozor na možná překvapení v lásce i kariéře. Nemusíte se však bát velkých krizí, právě naopak budete sebevědomí a oslníte nadhledem. S nadřízeným se dostanete sem tam do sporu, ale jinak ho ohromíte bystrostí a schopností řešit věci s lehkostí. Také v rodinném kruhu vládne láska a porozumění. Vyříkáte si veškeré problémy. 10 zajímavostí o Blížencích, které vás překvapí. Co je pro ně typické? Pokud jste se narodili mezi 22. květnem a 21. červnem, jste Blíženci.…

Tygr (ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Vstup do nového měsíce bude spíše utrápený, protože vás opustí vaše pověstná vitalita, bystrost, činorodost a také nadhled. Do toho musíte pomáhat kolegům, kteří jsou na tom ještě hůře než vy, anebo se jim do plnění úkolů nechce. Nemíníte se s nikým hádat a pouštíte se do povinnosti sami. Bohužel však hodně chybujete a ne vše se vám podaří na výbornou. Do toho se objeví potíže s finančním světem. Nejhorší vlastnosti vašeho znamení: Poznejte je, ať je můžete změnit Nikdo nejsme bez chyb, každý má nějakou vlastnost nebo zlozvyk,…

Zajíc (ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Sršíte energií a moc vám to svědčí. První srpnové dny budou plodné a za své činy převezmete absolutní zodpovědnost. Vynikáte nejen v práci, ale také ve finanční oblasti. Není divu, když vám to pálí a nejste naivní. Prostě vidíte věci tak, jak jsou, a nenecháte se nikým ovlivnit. Také v rodinném kruhu vládne hezká nálada a všem dokážete dobře poradit. Zaměříte se také na zvelebování zahrádky. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Drak (ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Milí Draci, jakmile vstoupíte do nového prázdninového měsíce, pocítíte rozhořčení. Máte totiž dojem, že vám nikdo nerozumí a hází vám klacky pod nohy. Jenomže ono to není úplně pravda. Procházíte náročnějším obdobím, které se na vás může neblaze podepsat. Nutností je zachování si dobré nálady a optimismu. Nervozita a stres jsou značné, ale to neznamená, že nakonec nepřijdete věcem na kloub. Prokrastinace: Nemoc, nebo zlozvyk? 6 rad, jak překonat odkládání povinností 11 Prokrastinace - anglicky jednoduše procrastination je podobná…

Had (ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Procházíte skvělým obdobím, v němž se vám podaří dosáhnout vysněné mety. Nebuďte tedy skoupí a bojujte o své místo na výsluní. V každém případě si dopřejte i odpočinek, díky němuž si dobijete vnitřní zdroje. Nadřízený se na vás může ve všem spolehnout a kolegové si k vám chodí pro radu. Přece jen jste puntičkáři, kteří chtějí mít úplně všechno pod kontrolou. Tímto směrem jste měli vyrazit už dávno. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Za každou cenu se snažíte uspět a jste cílevědomí. Nadřízený to však nebere na zřetel a o zvýšení platu budete muset zabojovat. Pokud si budete stát za svým, tak se vám to podaří. Hlavně se neuchylujte k divným praktikám a spíš vsaďte na profesionální chování. Tudy vede cesta k úspěchu. S novou známostí se naopak začínáte nudit a je vám líto, že váš vztah nebere příliš vážně. Kdo ví, co se stane. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…

Koza (ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) V červenci se vám moc nedařilo, a proto to chcete změnit. Pro všechny případy se obalte trpělivostí a neklaďte si vysoké cíle. Spokojenosti dosáhnete, ale nebude to ze dne na den. Udržujte si optimistickou náladu a nepodléhejte smutku. Jinak byste si nepolepšili. V práci se vám začne koncem týdne dařit, tudíž si zlepšíte náladu a postavíte se všem životním problémům čelem, což vás motivuje. Co o vás prozradí vaše vrásky? Naučte se číst jednotlivé linky v obličeji Kupujeme krémy, séra a dáváme si na obličej masky, abychom udrželi…

Opice (ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Milé Opice, první srpnové dny budou příjemné a nezaznamenáte žádné profesní ani milostné problémy. Jenomže od čtvrtka se vám to všechno trochu pokazí. Ať už se jedná o pracovní, či mezilidské vztahy, neměli byste nic podceňovat. Odvedené povinnosti nejsou podle představ nadřízeného a šéf si vlastně myslí, že svou práci flákáte. Pokud se chcete zbavit nálepky lenocha, tak s tím něco udělejte. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 13 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kohout (ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Srpnové období je jako stvořené pro zlepšení fyzické kondice. Pokud se vrhnete na nějaký relaxační sport, trefíte do černého. Za žádnou cenu si však nemyslete, že to bude jenom tak. Musíte na sobě zapracovat. Na lepší časy se blýská v profesní oblasti, která se vyvíjí dobře. Už na konci týdne se dostanete do správné kondice a šéfa přesvědčíte o tom, že patříte k nejlepším zaměstnancům firmy. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Pes (ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Do nového měsíce nevstupujete pravou nohou a moc dobře si to uvědomujete. Vaše povaha je společenská a přizpůsobivá, jenže teď se všech straníte a jste uzavření do sebe. Na lásku absolutně nemyslíte, protože se nechcete zase zklamat. Určitě na ni narazíte, ale v první polovině srpna to nebude. Milí Psi, zatněte zuby a zapracujte na sobě. Aspoň troška snahy bude k dobru a zachrání vás z nejhoršího. 5 nejkrutějších znamení zvěrokruhu: Nepatří mezi ně také váš partner? 1 Jsme lidské bytosti a jako takové máme své světlé i temné stránky,…