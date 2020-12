Horoskop na tento týden: Kdo prožije pohodové Vánoce, komu hrozí hádky?

Na nejkrásnější svátky v roce se moc těšíte, ale příjemnou atmosféru mohou pokazit neshody s jedním členem rodiny. Naštěstí se konflikty nenecháte ovlivnit a věnujete se kreativním činnostem. Do svých aktivit zapojujete i děti, které jsou velice šikovné. Společné ozdobení vánočního stromečku je tedy na místě. Také v práci si polepšíte a do konce roku počítejte se zajímavým finančním ohodnocením.

Hodně času trávíte v práci, protože nestíháte. Nadřízený nebyl se vším spokojený, a proto to musíte napravit. Rovněž si nechcete pokazit pověst, na které jste tak dlouho pracovali. Nebojte se, nakonec se vám podaří povinnosti splnit. V rodinném kruhu vládne hezká nálada a každého se snažíte rozveselit. Hlavně to zase nepřehánějte a komunikujte normálně. Na Vánoce by se k sobě měli lidé chovat slušně.

Letošní Vánoce prožijete jen napůl. Sice se na ně moc těšíte, ale partner se stále někde courá a s ničím nechce pomáhat. Dělá všechno pro to, aby nebyl doma. Vám pak dojde trpělivost a přestanete se mu vnucovat. Věnujte se tedy dětem, příbuzným, svým koníčkům a sledování pohádek v televizi. O příjemnosti svátků se nenecháte ochudit. Nakonec partner pochopí, že to přehnal, a vše se vrátí k normálu.

Kůň (ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Ještě minulý týden jste byli spokojení a těšili se vánoční svátky. Bohužel se však nálada pokazila a vy se stáhli sami do sebe. Největší problém představuje profesní sféra. Vypadá to, že budete pracovat až do Vánoc. Naštěstí se s kolegou dohodnete na spolupráci a vše dotáhnete do zdárného konce. Je pravda, že z toho budete hodně vyčerpaní a potřebujete podporu. Jenže tu vám doma nikdo nenabídne.